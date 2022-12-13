Haspolat’ta özel gün yaşandı

Haspolat İlkokulu ve Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu işbirliğinde Engelliler Haftası etkinlikleri çerçevesinde aktiviteler düzenlenirken, mutlu gün geçiren her 2 okulun çocuklarının mutlulukları yüzlerine yansıdı

Haspolat İlkokulu’nda, Haspolat İlkokulu ve Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu işbirliğinde Engelliler Haftası etkinlikleri çerçevesinde aktiviteler düzenlendi.Haspolat İlkokulu müdürü Hatice Kuluma’nın girişimleri ve okul özel eğitim öğretmeni Vasfiye Bozat’ın organize ile gerçekleştirilen etkinliklerde Haspolat İlkokulu ve Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu öğrencilerini mutlu ederken, çocukların mutlulukları yüzlerine yansıdı.Haspolat İlkokulu müdürü Hatice Kuluma, okulda 3 Aralık Dünya Engelliler Farkındalık Günü kapsamında düzenlenen etkinliklerle ilgili şu açıklamayı yaptı:“Haspolat İlkokulu öğrencileri ile Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu öğrencileri arasında kaynaşma günü etkinliği düzenledik.3 Aralık Dünya Engelliler Farkındalık Günü kapsamında düzenlediğimiz etkinliğimizde yüz boyama, el baskısı, parkurlu yarışma ve heykel oyunu faaliyetleri yer aldı. Renkli toplarla hayat bayram olsa şarkısı eşliğinde ise final tablosu oluşturduk.Her özel gereksinimli bireylerin farklılıkları, ilgi ve yetenekleri vardır. Her çocuk aynı bahçenin farklı çiçeklerini oluşturmaktadır. Sevgi ve empati ile toplumdaki farklı gelişen tüm çocuklarımıza yönelik farkındalığın artmasını dilerim.Etkinliğin oluşumuna destek veren en başta okulumuz özel eğitim öğretmeni Vasfiye Karabıyık ve tüm Haspolat İlkokulu öğretmenlerine; Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu müdürü Soner Öyken'e, UKÜ Özel Eğitim bölüm hocalarından Cahit Nuri, Başak Bağlama ve Omaç Ruştioğlu'na ve tüm stajyer öğretmen adaylarına; denetmenlerimizden Fezile Işık, Özge Baysal ve Emine Emel’e katkılarından dolayı çok teşekkür ederiz.”