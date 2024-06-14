Tahsin Özler, yılın 11’de

Hamit Sakallı

Futbol hayatını Güney Kıbrıs’ın en önemli kulüplerinden Omonia’da sürdüren Tahsin Özler, başarılı geçen sezon sonunda ödüllendirildi. 18 yaşındaki Tahsin Özler, Omonia 19 Takımı’ndaki başarılı performansı sonrasında Omonia A Takımı kadrosuna alınmış ve süre de almıştı. Tahsin Özler, Kıbrıs 19 Milli Takımı’na da alınmıştı.

Tahsin Özler’in bu performansı Kıbrıs Futbolcular Birliği tarafından da değerlendirildi. Kıbrıs Futbolcular Birliği Tahsin Özler’i, U19 kategorisinde yılın ilk 11’ine aldı. Tahsin Özler, önceki akşam düzenlenen törenle de Kıbrıs Futbolcular Birliği tarafından verilen ödülünü aldı.



