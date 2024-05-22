Potada İkinci devre başlıyor

Extend Erkekler Ligi’nde ikinci devre başlıyor.

Ligin ikinci devresi bu gece Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak iki maçla başlayacak.

Atatürk Spor Salonu’nda saat 18.00’de ilk devreyi üçüncü bitiren Savoy Marmara ile beşinci olarak ilk devreyi kapatan Soyer Aksu karşı karşıya gelecekler.

Iki takımda da yeni transferler bu maçta forma giyecek.

İlk yarıda altıncı olarak yer alan ve kadrosuna takviye yapan Çetinkaya ile dördüncü sırada ikinci devreye girecek Baf Ülkü Yurdu saat 20.00’de yine ayni salonda karşı karşıya gelecekler.

Zirve buluşması İskele’de

İlk devreyi lider tamamlayan Koopspor ile ikinci sırada yer alan Caesar Larnaka Gençler Birliği kozlarını yarın akşam İskele’de paylaşacak.

Caeasar larnaka Gençler Birliği’nde Temur ikinci devrede ilk maçına çıkarken, Koopspor’da ise ülkesine giden Bosley’nin yerine alınan ABD’li oyun kurucu Osiris Eldridge de forma giyecek

Karşılaşma saat 20.00’de İskele Dr.Fazıl Küçük Spor Salonu’nda oynanacak.

Maç Kuzey Kıbrıs TV’den naklen yayınlanacak.



Extend Erkekler Ligi

TAKIMLAR O G M AS YS P AV

1.KOOPSPOR 5 5 - 434 333 10 +101

2.CEASAR L.G.BİRLİĞİ 5 4 1 349 294 9 +55

3.SAVOY MARMARA 5 2 3 375 332 7 +43

4.B.ÜLKÜ YURDU 5 2 3 256 323 7 -67

5.SOYER AKSU 5 1 4 319 376 6 -55

5.ÇETİNKAYA 5 1 4 263 294 6 -56