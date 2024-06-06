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Hüseyin Platin ‘Yılmazköy’le devam’ dedi

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Hüseyin Platin ‘Yılmazköy’le devam’ dedi
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Necati KÜLAHLILAR
Mustafa Hacıali Yılmazköy’ün 4 yıldır kalesini koruyan başarılı kaleci Hüseyin Platin 2024-25 sezonunda da Yılmazköy’ün kalesini koruyacak.
Platin seneye serbestlik hakkı olduğunu ama Yılmazköy’ün başarısı için her yıl olduğu gibi bu sezonda başarısı için çalışacağını söyledi.
 
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