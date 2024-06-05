banner913
banner932
"Doğa tahribatı devam ederse, aşırı sıcaklıklarla daha sık karşılaşılacağız"
9 0
"Tartüf24" oyunu ayakta alkışlandı
17 0
 
“Geleceği Kodlayan Minikler Bilim Festivali” Pazar günü yapılacak
“Geleceği Kodlayan Minikler Bilim Festivali” Pazar günü yapılacak
15 0
Buzluklu kamyon cayır cayır yandı
Buzluklu kamyon cayır cayır yandı
24 0
Ocakta unutulan tencere yangına neden oldu
Ocakta unutulan tencere yangına neden oldu
35 0
Brian Hughes Büyükler Badminton Turnuvası yapıldı
Brian Hughes Büyükler Badminton Turnuvası yapıldı
30 0
Ağıllar-Altınova köyleri arasında korkutan yangın
Ağıllar-Altınova köyleri arasında korkutan yangın
25 0
banner1032
banner1038

Su kesintiside yaşanan sorunun gün içinde giderilmesi planlanıyor

banner1020

“TC’den KKTC’ye gelen Deniz İsale hattında herhangi bir arıza bulunmuyor”

banner974
Su kesintiside yaşanan sorunun gün içinde giderilmesi planlanıyor
banner971
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, ada genelindeki su kesintisiyle ilgili çalışmaların devam ettiğini belirterek, herhangi olumsuz ve beklenmedik bir durumla karşılaşılmazsa bugün içerisinde sistemin tekrar işler hale getirilerek, suyun dağıtımının gerçekleştirileceğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, KKTC Su Temin Projesi kapsamında Türkiye Cumhuriyeti’nden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gelen Deniz İsale hattında herhangi bir arıza bulunmadığı kaydedildi.
-“Geçitköy Terfi İstasyonu çıkışındaki terfi hattında teknik bir arıza meydana geldi”
KKTC’ye ulaşan suyun, baraja terfi ettirilerek, Geçitköy barajında depolandığı ifade edilen açıklamada, Geçitköy barajından, Çamlıbel Arıtma Tesisine iletimi sağlayan Geçitköy Terfi İstasyonu çıkışındaki terfi hattında teknik bir arızanın meydana geldiği belirtildi.
Açıklamada, “Bu arıza herhangi bir yerleşim yerine ulaşan isale hattı üzerinde karşılaşılan arızalar gibidir. Ancak arıza, tüm adaya su sağlayan terfi hattı borusu üzerinde meydana gelmesi sebebiyle ada genelinde su kesintisini zorunlu kılmıştır”  denildi.
Açıklamada, arızanın giderilmesinin ne kadar süreceğinin dün için net olarak ifade edilmemesinin, arızanın, ana hat üzerinde ve yüksek basınçlı boruda meydana gelmesi, bu nedenle de müdahalenin yapılabilmesi için sistematik olarak basıncın kontrollü düşürülüp, çalışmaların emniyetli bir şekilde yapılması gerektiğinden olduğu kaydedildi.
Ekiplerin gece boyu özveri ve hassasiyetle çalışmalarını sürdürdüğü ifade edilen açıklamada, an itibari ile çalışmaların devam ettiği, herhangi olumsuz ve beklenmedik bir durumla karşılaşılmazsa bugün içerisinde sistem tekrar işler hale getirilerek, suyun dağıtımının gerçekleştirilmesinin planlandığı açıklandı.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.