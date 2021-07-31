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"Kıbrıs’ta sürdürülebilir bir anlaşmanın yapılabilmesi eşit egemenlikten geçiyor"

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"Kıbrıs’ta sürdürülebilir bir anlaşmanın yapılabilmesi eşit egemenlikten geçiyor"

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı  Ahmet Savaşan, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı nedeniyle mesaj yayınladı.

Rum liderliğinin mevcut zihniyetinin Kıbrıs’ta paylaşıma dayalı federal bir ortaklığın kurulmasını engellediğini, Kıbrıs’ta sürdürülebilir bir anlaşmanın yapılabilmesinin eşit egemenlikten geçtiğini söyledi.

Kıbrıs Rum Liderliği’nin, Kıbrıs Türk Halkı ile yönetimi ve zenginliği paylaşmak istemediğini,  bu nedenle Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) efsanesini var eden mücadeleci ruha, Kıbrıs’taki Türklerin eşitliği ve egemenliğini korumak, KKTC’yi güçlendirmek için hala daha ihtiyaç olduğunu belirten Ahmet Savaşan, Rum tarafının mevcut BM parametrelerine dönme isteğinin adada statükoyu devam ettirmek çabasından başka bir şey olmadığının altını çizdi.

Kapalı Maraş ve Kıbrıs sorunu konusunda ortaya konan politikanın ezberleri bozacak nitelikte olduğunu kaydeden Ahmet Savaşan, bu vizyon sayesinde adada yeni bir dönemin başlayacağına inandığını kaydetti.

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