“Kıbrıs’ta çözüm için ilelebet bekleyemeyiz, gereken yapılacak”

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kıbrıs sorununun çözümü için ilelebet beklemeyeceklerini, gerekenin yapılacağını vurguladı

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye’nin Akdeniz ve Ege başta olmak üzere bölgedeki yol haritasını ve kırmızı çizgilerini anlattı ve "Ne gerekiyorsa yapılacaktır" dedi.

Ege adalarının silahsız olmasının da Türkiye’nin kırmızı çizgisi olacağını belirten Oktay, “Bununla ilgili girişimler başladı. Ege adalarının silahlandırılması Türkiye açısından asla kabul edilemez. Bunun için ne gerekiyorsa yapılacaktır. Hukuki girişim için yasal anlamda çalışmalar fiilen başladı” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milliyet’ten Abdullah Karakuş’un sorularını yanıtladı.

Türkiye’nin nefesi kesilemeyecek kadar büyük bir ülke olduğunu belirten Oktay, bölgede Türkiye’nin olmadığı bir senaryonun uygulamaya dönüşmesinin mümkün olmadığını söyledi. Kıbrıs sorununun çözümü için ilelebet beklemeyeceklerini, gerekenin yapılacağını vurgulayan Oktay, bölge ile ilgili kırmızı çizgilerini tek tek anlattı. KKTC ve Libya gelişmelerinin yanı sıra Ege adalarıyla ilgili de kırmızı çizgileri olacağını belirten Oktay, yeni adımlarını şöyle anlattı:

“Bununla ilgili girişimler başlamıştır. O da 100 yıl önceki anlaşmalardan kaynaklanan Ege’deki adaların silahsızlandırılmasıdır. Yani yapılan anlaşmalara aykırı olarak baktığımızda Ege adaları silahlandırılmıştır. Bu Türkiye açısından asla kabul edilemez. Bunun için ne gerekiyorsa yapılacaktır. Şu anda da zaten bu çerçevede hukuki girişim için yasal anlamda çalışmalar fiilen başlamıştır.”

Girit ile ilgili de konuşacakları çok konu olduğunu belirten Oktay, “Girit, Müslüman halkın yok edildiği soykırıma uğratıldığı bir yerdir. Girit birçok illegal oyunlarla Yunanistan’a ilhak girişimlerinin olduğu yerdir” dedi.

Oktay Milliyet’in sorularını şöyle yanıtladı:

AKDENİZ’DE OYUNLAR OYNANIYOR, ŞU ANDA TABLO NEDİR?

Bir Kıbrıs boyutunda bir de Doğu Akdeniz genelinde oynanmaya çalışılan bir oyun var. Türkiye bugün bölgesel bir güç haline geldi. Dolayısıyla Akdeniz’de bize ne oyun oynamaya çalışırlarsa çalışsınlar tutmayacağı aşikâr. Oynanan oyunun özeti bu harita (haritada anlatıyor). Düşünün Mersin’den yola çıktınız Akdeniz’den direk geçme şansınız yok. Hatay, Suriye’den dolanıp öyle gideceksiniz. Lübnan’dan Mısır’dan İsrail’den açık denizlere çıkacaksınız, yapabilirseniz. Türkiye’nin böyle bir şeye evet demesi mümkün mü? Diğer tarafa baktığınız zaman da zaten 100 yıldır oynanan başka bir oyun var. Şöyle Ege adalarına baktığınız zaman neler yaptıklarını çok net görüyorsunuz. Sonrasında da Yunanlılar aracılığıyla oynanmaya çalışılan ikinci bir oyunu yıllarca Türkiye görüyor ve mücadelesini veriyor.

Bütün bunlar gösteriyor ki hem Akdeniz’de hem Ege’de Türkiye’yi bir ana karaya hapsetme, Doğu Akdeniz’den dışlama projesini görüyoruz. Girit ve Kıbrıs oyunları da aynı. Ege adalarına ve Kıbrıs’a baktığınızda doğal bir sürecin olmadığını çok net görüyorsunuz. Kuşatma harekâtı olarak görüyorsunuz. Girit’teki Müslüman Türk varlığının yok edilmesi. Soykırımı görmek istiyorlarsa Girit’e baksınlar. Soykırımı görmek istiyorlarsa 1960 ve sonrasındaki Kıbrıs’a baksınlar.

Türkiye bu oyunu gördü, bugünlerde Türkiye’nin yaptığı, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde zaten olmayan bu haritanın yırtılıp atılmasıdır. Libya ile imzaladığımız anlaşma ile bu haritanın fiilen yırtılıp atılmasıdır. Bir hat çizmemizi sağlayan bir olay sadece Türkiye ve Libya ile ilgili de değil onun doğusunda da Rum kesimi üzerinden oynanmaya çalışılan enerji politikaları üzerinden oynanmaya çalışılan diğer bazı ülkelerin de iştirak ettiği oyunların tamamının bozulması anlamına geliyor.



