Zincirleme kaza ucuz atlatıldı

Lefkoşa -Gazimağusa anayolunun Haspolat kavşağı yakınlarında meydana gelen zincirleme trafik kazası ucuz atlatıldı.Polisten verilen bilgiye göre kaza saat 07.25 sıralarında Lefkoşa — Gazimağusa anayolunun 5 - 6. km üzerinde çift şeritli yolun sağ şeridi içerisinde Lefkoşa istikametine doğru dikkatsiz bir şekilde seyreden 29 yaşındaki erkek Doğukan YALIN yönetimindeki ED 669 plakalı araç sürücüsünün önünde ayni istikamete doğru seyreden ve trafik sıkışıklığı nedeni ile yavaşlayan 40 yaşındaki kadın İrem KARACALİ yönetimindeki PE 321 plakalı aracın arka kısmına çarparak savrulup takla atmasıyla yaşandı.ED 669 plakalı araç takla atıktan sonra yolun sol şeridi içerisinde tavanı üzerinde durdu. Çarpmanın etkisi ile savrulan PE 321 plakalı araç ise o esnada önünde ayni istikamete doğru seyreden 58 yaşındaki kadın Besime Gülgün BETMEZOĞLU yönetimindeki MK 005 plakalı araca çarparak durdu.Kaza sonucu yaralanan ED 669 plakalı araç sürücüsü Doğukan YALIN Letkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak görmüş olduğu ilk yardım tedavisine müteakip taburcu oldu. Soruşturma devam etmekte.