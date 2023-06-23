DP Milletvekili Adayı Serhan Aktunç, “Halkımız sözü ile özü bir olan kişileri istiyor artık. Kazanacağıma inancım tam” dedi.

Serhan Aktunç, sürekli halkın içerisinde olduğunun altını çizerek, “Köyleri, dernekleri, sivil toplum örgütlerini ziyaret ediyorum. Bazı kişiler belli sendikalara, derneklere gider. Ben en sağından en soluna herkese giderim. Çünkü bu seçimin bir takım tutar gibi olan bir parti seçimi değil kişiler üzerinden hareket edileceğini, toplumsal uzlaşıyla bir aday seçileceğini düşünüyorum. Toplumun her kesimini de kucaklayabilecek, birini ötekileştirip diğerini kucaklayabilecek bir duruşum yok. Benim için özne Kıbrıs Türk Halkı’dır. Halkımızın mutluluğu, refahı, daha iyi bir yere gelebilmesi, benim için en önemli şeydir. Bunu yapabilecek, kucaklayabilecek herkesin benim başımın üstünde yeri var” dedi.

Serhan Aktunç, halkın takım tutar gibi parti tutmaktan vazgeçtiğini belirterek, “Bu seçim bir milletvekili için yapılıyor, halkın yavaş yavaş takım tutar gibi parti tutmaktan yavaş yavaş vazgeçtiğini de görüyorum. O yüzden bazı kişiler farklı konuşuyor ama biz pazar günü saat 7-8 gibi bu işi en iyi şekilde göğüsleyeceğimize inanıyorum” dedi.

