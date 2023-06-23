UBP’de seçim sonrası kurultay gündeme gelebilir

Son kurultaydan sonra UBP’de yaşanan seçilmişler ve atanmışlar tartışmasının ardından Pazar günkü seçimlerde UBP içinde Ünal Üstel’e muhalif kişilerin rakip adaylara oy verecekleri ya da sandığı boykot edecekleri öğrenildi.Üçlü koalisyonda bir yıldan beri çatlağın devam ettiğini söyleyen bazı UBP’liler, bu çatlağın büyüdüğünü ve tabanın bundan rahatsız olduğunu belirtti.Bazı UBP’liler, UBP yönetiminin örgütlerden kopuk olduğunu dile getirerek bu seçimden sonra partinin özüne dönmesi için hemen kurultaya gidilmesini ve seçilmiş genel başkanla yola devam edilmesini istediler.Kurultayda Üstel yanında Faiz Sucuoğlu, Sunat Atun ve Hasan Taçoy’un aday olması bekleniyor.Partililer, Liderimiz Dr. Küçük’ün adının havalimanına verilmesi konusunda UBP’nin sessiz kalmasına da tepki gösterdi.