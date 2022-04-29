Hükümette yeni kriz

YDP ve DP, Başbakan Faiz Sucuoğlu’na rest çekerek, “100 günde hangi icraatların olacağını garanti altına almazsak hükümete girmeyiz” mesajı verdi



UBP-DP-YDP hükümetinin Cumartesi günü yapılacak güven oylaması öncesi UBP’li vekiller bir grup toplantısı gerçekleştirdi.

4 saati aşkın süren toplantının hemen ardından Başbakan Faiz Sucuoğlu hükümet ortakları Demokrat Parti Başkanı Fikri Ataoğlu ve Yeniden Doğuş Partisi Başkanı Erhan Arıklı ile Turizm Bakanlığı’nda bir araya geldi.

Bilindiği üzere DP ve YDP Başkanları Başbakan Sucuoğlu’na hükümetin kurulması öncesinde bir muhtıra nitelikli talepler götürmüş ve bu taleplerin hayata geçmemesi durumunda hükümetin oluşamayacağı uyarısında bulunmuştu.

Turizm Bakanlığı’ndaki kritik toplantıda bu maddelerin ele alındığı bildirildi. YDP ve DP, Başbakan Faiz Sucuoğlu’na rest çekerek, “100 günde hangi icraatların olacağını garanti altına almazsak hükümete girmeyiz” mesajı verdi.

Başbakan Sucuoğlu, UBP içerisinde milletvekillerini güvenoyuna ikna etmek için uğraşırken, bu kez ortakları ile kriz yaşamaya başladı. Yeni bir kriz ile yüzleşen Faiz Sucuoğlu, hem partililerini ikna ederek 24 ismin de güvenoyu vermesini, hem de DP- YDP ile uzlaşıyı sağlamak için büyük çaba harcadı.

Hükümet ortakları arasında yer alan YDP ve DP, birlikte hareket ederek tamamı TC- KKTC arasında imzalanan ekonomik protokolde yer alan maddelerle bir yol haritası belirledi.

Yasal değişiklikler, maaş kesintileri ve yüksek maaş alanlara az zam gibi maddeler de içeren değişikliklerde ısrarlı olan iki parti Başbakana, “Sizin kriziniz bitmiyor, bize 100 günlük bir yol haritası lazım” mesajını iletti.

Öte yandan hükümet ortakları arasında hazırlanan mutabakatın varlığı konuşulurken, bunun içeriği Türkiye ile imzalanan mali protokoldeki önemli maddelerin 2-3 ay içinde "ivedi" hayata geçirilmesi "koşulu" olduğu öğrenildi.

Bu protokole dayalı olarak da mevcut hükümetin 3 ay bir süre talep ettiği, başarılı olduğu durumda "devamı" başarısızlık durumunda da "istifası" koşulu olduğu konuşuluyor...

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, 100 gün protokolünde ısrarlı olduklarını söyledi. Arıklı, bu şartlarda hükümette icraat yapmanın mümkün olmadığını belirterek şunları söyledi:

“Maalesef UBP parti içi krizlerden kurtulup memlekete odaklanamıyor. Bu şartlarda icraat yapmamız mümkün değil. Makul, mantıklı ve ülkenin ihtiyacı olan yasal değişiklikler ve icraatlar noktasında DP ile kapsamlı bir çalışma yaptık. Bu çalışmada niyetimizi ortaya koyduk. İstediğimiz icraata dayalı bir hükümet olması. Memleket çok kötü bir dönemden geçerken kavgalar bitmeli. Sayın Başbakan ve UBP, Türkiye ile imzalanan protokole ve ülke gerçeklerine de uyum içeren değişikliklerde bizimle mutabık kalmazsa hükümet kurmanın da anlamı yok.” dedi.

3’lü görüşme sonrasında konuşan YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, güven oylaması öncesinde ilk etapta 100 günlük eylem planının imzalanacağını söyledi.

Arıklı “Cumartesi gününden önce anlaştığımız protokolü imzalayacağız sonra güven oylamasına katılacağız. Detayları görüştük, 3 siyasi parti arasında sorun yok. Yeniden start veriyorsak, 59 günde yapamadıklarımızı konuştuk” dedi.

Arıklı şöyle devam etti:

“İstikrar arıyoruz. Tufan Erhürman keşke görevi alabilseydi de istikrarı görseydik. Dışardan gazel okumak çok kolay. Yol haritasının ince noktasına varana kadar konuşmak zorundayız. Dikensiz gül bahçesinde değiliz.”

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür,

Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da, kritik toplantının ardından bir açıklama yaptı. Ataoğlu, “DP ve YDP olarak oturup, önümüzdeki bu süreç ile ilgili ekonomiyi nasıl düzeltebiliriz, hangi önlemleri alabiliriz şeklinde bir çalışma yaptık. Bunu Başbakan ile paylaştık, o da Bakanlar Kurulu’na bu bilgiyi sağladı. Belki yarın (bugün) bakan arkadaşlarımızdan zenginleştirici bilgi akışı sağlanırsa tümünü toplayıp, Cumartesi günü duyuracağız” dedi.

Ataoğlu, “Şu anda yapmış olduğumuz çalışma mevcut krizin ortadan kalkması içindir. DP ve YDP olarak bizim ortaya koyduğumuz bir kriz yok. Bizim ortaya koyduğumuz, ülke ekonomisinin kalkınmasıyla ilgili alınması gereken önlemlerdir. Onun dışında herhangi bir şey yok” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Başbakan Faiz Sucuoğlu da kısa bir açıklama yaptı.

Sucuoğlu, güven oylamasında herhangi bir sorun yaşanacağını düşünmediğini ifade etti.

