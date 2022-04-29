Bir Erkeği Olduğundan Daha Cool ve Seksi Gösteren 13 Detay

Herkese göre bir erkeği çekici gösteren detaylar farklılık gösterse bile hayatınızın belirli bir anında bu detaylardan birine sahip bir erkeği seksi ve cool bulduğunuza eminiz. Nedir ki acaba bu detaylar?

1. Biraz bel gamzelerinden söz ederek başlayalım bence...

2. İç titreten o ses telleri...

İnsanda parmağını bastırma isteği uyandıran bel gamzeleri... Erkek ister yürüsün ister sabit kalsın, birçok kişi için bir erkeği çok daha seksi gösteren fiziksel detaylardan birisi diyebiliriz.

'Hangimiz düşmedik deliler gibi?' diye başlasak çok da haksız sayılmayız. Hayatınızın bir anında sizi çok etkileyen, hoşunuza giden, sizi alır götürür cinsten bir ses duymuşsunuzdur.

Zira hala duymadıysanız çok şey kaybediyorsunuz...





3. Kendine bakması/bakımlı olması









Şöyle bir bakacak olursak, kişiye göre değişebilecek olsa da bakımlı bir erkek göze genelde hep bir başka görünür.



4. Görünüşü başka bir boyuta taşıyan dövmeler...







Herkes tasvip etmeyebilir ama bazı erkeklere dövme öyle yakışıyor ki insanın içini eritiyor doğrusu! Bir de o dövme oradan başka hiçbir yere uymayacakmış, onun için özel tasarlanmış gibi duruyorsa...



5. Uzun ve düzgün şekilli el ve parmaklar...







Bazılarımız ellere tapan cinsten bir duygu içerisinde olabilir, neden olmasın? Bu bir gerçek ki uzun ve düzgün şekle sahip bir el her zaman çekicidir. Bir erkeğin de güzel el ve parmağa sahip olması onu oldukça seksi gösteren detaylardan bir tanesi.



6. Özensiz, dağınık veya derli toplu görünen saçlar







Saçlar kişi için bir evrim de yapar devrim de! Herkesin görüşü farklı olsa da kendisine yakışan bir saç modeli erkeği hem seksi hem cool gösteren oldukça etkileyici ve güzel bir detay.



7. Kilometrelerce öteden fark edilen gülümsemesi...







'Güzel bir gülüş, karanlık bir eve giren güneş ışığına benzer' derler. Doğru söze ne hacet!





8. Bakışlar...







Altında binlerce anlam arayabileceğimiz gözler... Bazen utangaç bazen sevimli bazen de manidar olan o bakışlar kimin ilgisini çekmez ki!







9. Kendisine yakışan bir giyim tarzı









Belki de kişiyi yeniden yaratan kıyafet seçimleri erkekleri oldukça seksi ve cool gösteren detaylardan birisi. 'Gördüğümde kendisine uzun uzun baktıran ne olabilir ki?' diye sorarsanız cevaplardan birisi kesinlikle giyim tarzı olacaktır.





10. Şuraya kalitelisinden bir beyin alalım!



Çoğu kişi öyle deha olan bir zekaya sahip insan aramıyor ama bir erkeği olduğundan daha cool gösteren detaylardan birisi de zekâsını iyi bir şekilde kullanmasıdır diyebiliriz.





11. Güzel yemek pişirebiliyor olması









Sen de bu detayı seviyorsun eminiz! Kim sevmez ki... Mutfakta uzun uzun seyredebileceğiniz bir kare olan bu detay, erkeğe bambaşka bir hava katıyor.





12. Sakal, bıyık/sızlık











Kabul edelim bazı erkekler sakallı ve bıyıklı olmak için doğmuş. İkisinden biri olmadan tamamlanmayabiliyorlar. E tabi bazı erkeklere de sakalsız ve bıyıksız olmak yakışıyor. Sevenine her hali seksi ne de olsa!





13. Çabasız hareketler



Erkekler bazen birilerini etkilemek, daha iyi görünmek için kasıntı hareket edebiliyor. Ama buna hiç gerek yok zira erkeklerin kendi nasılsa öyle hareket etmesi onları olduğundan çok daha fazla seksi ve cool gösteriyor. Çabasız güzellik dedikleri bu olsa gerek!

