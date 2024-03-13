Hükümete "çam kese böceği" benzetmesi

Çam kese böceğinin ağaçların kurumasına neden olacak ortamı yarattığını dile getiren CTP milletvekili Şahali, hükümeti "çam kese böceğine" benzetti

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulunda güncel konuşmalar yapıldı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Milletvekili Erkut Şahali, “Çam kese böceği örneği ve devletin getirildiği durum” konulu güncel konuşma yaptı.

Ülkede beş yıldır çam kese böceği mücadelesi yürütülmediğini söyleyen Şahali, kendi hükümet dönemlerinden bu yana bu konuda herhangi bir çalışma yapılmadığını kaydetti.

Çam kese böceğinin ağaçların kurumasına neden olacak ortamı yarattığını dile getiren Şahali, hükümeti "çam kese böceğine" benzetti.

Şahali, parlamentoda bazı milletvekili ve bakanlara yönelik iddiaların, günün sonunda Meclisin tamamının itibarını sorgulanır hale getirdiğini anlattı.

Bugün gelinen noktada siyaset kurumunun bütünüyle sorgulanır hale geldiğini söyleyen Şahali, yolsuzluk olaylarına işaret etti.

Atanan isimlerin şüpheli durumda olduğu bir ortamda öte yandan yasaların gereklerine uygun hareket edilmediğini söyleyen Şahali, “4 yıldır keyfi kararlarla kamu kaynakları harcanıyor” ifadelerini kullandı.

Şahali’nin konuşmasının ardından Meclis Başkanı Zorlu Töre ile Erkut Şahali ve milletvekilleri arasında "pişkin" kelimesinin tutanağa girip giremeyeceği konusunda tartışma yaşandı.

