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"Tarım Bakanlığı, İthalat Bakanlığına dönüşecek"

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"Tarım Bakanlığı, İthalat Bakanlığına dönüşecek"
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Meclis'te Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefke Milletvekili Salahi Şahiner, “Tarımsal üretimde yaprak dökümü” konulu güncel konuşma yaptı.
Üreticinin üretimden kopma noktasına geldiğini anlatan Şahiner, böyle giderse Tarım Bakanlığının ilgileneceği bir alan kalmayacağından bu bakanlığın “İthalat ve Tedarik Bakanlığına” dönüşeceğini belirtti.
Girdi maliyetlerinin yükselmesiyle bu sektörlerde kalmanın akıl kârı olmaktan çıktığını söyleyen Şahiner, öte yandan şaibeli mal alımlarına gidildiğini kaydetti.
Şahiner, Hal Yasası geçeli bir yıl olduğu halde gerekli adımların atılmadığını da ifade etti.
Son 10 yılın en kurak yıllarından birinin yaşandığını söyleyen Şahiner, hangi noktada olunduğunun anlaşılabilmesi için adadaki baraj doluluk rakamlarına dair bilgiler aktardı.
 
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