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Hükümet ortakları Ankara'ya uçtu

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Hükümet ortakları Ankara'ya uçtu
Başbakan Ersan Saner, göreve gelmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretini  Ankara'ya gerçekleştiriyor. Başbakan Saner ve beraberindeki heyet günübirlik ziyaret için saat 11:30’da adadan ayrıldı.
Başbakan Saner’e Ankara ziyaretinde Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı ile Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu eşlik edecek.
Ercan Havalimanı’ndan özel uçakla Ankara’ya gidecek olan Başbakan Saner ve Bakanlar, öğleden sonra Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından kabul edilecek.
Başbakan Saner ve Bakanlar’ın bu gece KKTC’ye dönmesi bekleniyor.
 
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