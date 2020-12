Bu ceryan bizi fena öpüyor!...

Kıb-Tek özelleştirilmesin. Aksine özerkleştirilsin diyenlerin başını çekenlerdenim. Olmazsa olmazların başında gelen kurumlardan bir tanesi olduğunu sürekli söylediğim Kıb-Tek’den gelen faturalara da sanırım dayanacak gücümüz kalmadı.

Son dört ayda gelen faturaların dört ay incesinde gelen 19,645 TL. Üç ay öncesinde gelen 20, 384. TL. İki ay önce gelen 17,153 ve son gelen 16,710 TL. Bu pandemi döneminde düşen iş hacmi nedeniyle ya sürekli kendini faturaları ile tepen ceryan nedeniyle evlatlarımız iş yerini kapatacak, ya da gidip anahtarları Elektrik dairesine verecek. Ama elektriği kullanıyorsunuz diyenler çıkabilir. Yaz aylarında çok kullandığımız elektriğe 7 ve 8 bin TL öderken, öğrenci, turisti gelmeyen, lokantalar iş yapmadığı gerekçesi ile pek alım yapmadığı bir ortamda faturanın iki katına nasıl çıktığını da bize izah etmek durumundadır.

Daha düne kadar 5 gün tanınan süre ansızın 3 güne düşürülürken, faturanın ödenmemesi halinde elektrik kesiliveriyor.

Evlatlarımızın kepenkleri kapatma noktasına getirildiği noktada, Elektrik Dairesi yetkilileri, kurum zarar ediyor. Bu nedenle zam kaçınılmaz diyor. Elektrik özelleştirilsin mi diyenlere bu noktada artık birşey söyleyemeyeceğim. Nokta.

(Taner Ulutaş)





Vakıflar Arıklı’ya, spor Arıklı’ya, Piyango Arıklı’ya, LAÜ Arıklı’ya, Kıb- Tek Arıklı’ya... Daha da sayabilirim. En az vekille hükümete girip Başbakandan fazla yetki almayı başarmak...

Bu da Erhan Arıklı’nın başarısı, Ersan Saner’in de “bu Başbakan olayım da” saflığı olsun...

(Hüseyin Ekmekçi)





Mecliste yaşananlar, istifaları kabul etmemeler, nisap vs vs ortalama vicdan sahibi her insanın midesinin kaldırmayacağı cinstendir... KKTC’yi devlet olarak görüp saygı gösteren, kendine Milliyetçi deyen insanlar bu saatten sonra kimseye “Siz neden Rumlarla Federasyon istiyorsunuz?” diye sormasın... Bu halkı düzgün ve adil bir devlet için Federasyon umuduna mahkum eden sizin işte bu mide bulandıran siyasi entrikalarınızdır... İnsanlar bir gün kusabilir ama kimse her gün kusmak istemez... Biz size baktığımız ve bu adaletsizliği, bu iki yüzlülüğü gördüğümüz her gün kusuyoruz...

(Mehmet Ekin Vaiz)





Sağlık Bakanı Ali Pilli, 24’ündeki Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu toplantısı öncesi, 21 günlük kapanmadan bahsediyor; vakaların gidişatına göre, bu kararın alınabileceğini söyleyerek, siyaset kurumuna da ekonomi çevrelerine de mesaj veriyor.

Bakan Pilli, belli ki bir kez daha doktorluk ile siyasetçi kimliği arasından, hipokrat yeminini seçiyor.

Bakalım üyesi olduğu hükümetin bu tavra yaklaşımı ne olacak...

(Nazar Erişkin)





Üst Kuruldaki arkadaşlar bir zahmet her şey 1 lira olan, ivirci zuvircilar, milyonculara da bir göz atın herkes kıç kıça mesafe desen 10 cm ve altı! Ama sahi meyhaneleri kapattığınız tamamdır bulaş azaldı

(Emirali Tatlıdil)



Hükümetler tarafından 3’lü Karaname ile görevden alınmış yüzden fazla Müdür ve Müsteşar yıllardır işe gitmeden maaşlarını alıyor, kimse ses çıkarmıyor da bir Milletvekili mi çok geldi? Şaka gibi memleket!

(Ülker Fahri)





Yani bir "kapanma" lafıdır da gider herkesin dilinde.. Herkes önce sosyal mesafe maske vesaire kurallara bir uysun gerekirse Ondan sonra kapanma ise kapanılır ..biz üstümüze düşeni yapmıyoruz bireysel olarak! bireysel olarak gerekeni yaptıktan sonra devlet organları da gerekiyorsa Eğer gerekiyorsa sokağa çıkma yasağı ilan eder.. kabahat hepimizin hastalığın getirisi olduğu kadar kapanmanın da bir getirisi olacaktır diye düşünüyorum

(Sami Güneş)





Yahu gittik test yaptık okey.. Herşey bitti mi? Hayır.. Sadece bir kaç dk sonra kovid olma sansım yüksek olasılık. Boşuna insanları bir araya getiriyorsunuz.. Restaurant çalışanları kontrol edildiği zaman ne hallolacaktır.. Yarın sizlerden çok önemli bir adım daha beklemek mümkün. Restauranta gidecekler günü birlik kovid testi alsınlar diyebilecek kapasitenizi görüyorum. ...Geçin yahu bunları...Bize radikal gerçeklerle gelin.....

(Bülent Kılıçoğlu)