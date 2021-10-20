Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “hükümet kurma görevi vermeyi düşünmüyorum, kimsenin şu anda 26 sayısı ile güvenoyu alacak şekilde bir hükümet oluşturabileceği kanaatinde değilim. Bundan dolayı şu anda kimseye hükümeti kurma noktasında bir yetki verme pozisyonunda değilim. Tabii ki 26’yı bulabileceğini söyleyen olursa bunu yeniden değerlendirmem gerekir"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hükümetin istifasının ardından yeni bir hükümet kurulup kurulamayacağını değerlendirmek üzere siyasi partilerle görüşmelerine bugün de devam etti.



Cumhurbaşkanı Tatar bugün, sırasıyla Toplumcu Demokrasi Partisi, Demokrat Parti ve Yeniden Doğuş Partisi temsilcileriyle bir araya geldi.



Cumhurbaşkanı Ersin Tatar dün başlattığı görüşmeler çerçevesinde bugün ilk olarak Toplumcu Demokrasi Partisi’ni kabul etti.



Cumhurbaşkanlığı’nda saat 11.00’de başlayan görüşmeye TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ile TDP Genel Sekreteri Halil Hızal katıldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bu görüşme sonrası DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ve partinin bazı yetkililerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, bu görüşmenin ardından ise YDP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’yı kabul etti. Arıklı’ya YDP Genel Sekreteri Enver Öztürk eşlik etti.



Görüşmelerin ardından basın açıklaması yapan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hiç bir partiye hükümeti kurma görevi vermeyi düşünmediğini, yaptığı temaslarda böyle bir durum olmadığının görüldüğünü söyleyerek, Meclis’in, bir uzlaşıya varıp seçim için bir karar almasını temenni ettiğini söyledi.



Cumhurbaşkanı Tatar, en doğru şekilde seçime gidilmesinin memleketin hayrına olduğunu ifade ederek, “Yüce meclisin takdiriyle seçim tarihin belirlenmesi benim de tercihimdir.



Cumhurbaşkanı Tatar, dün ve bugün mecliste temsil edilen partilerle görüştüklerini ve bu sürecinin nasıl yönetileceğini ele aldıklarını belirterek, Anayasa’ya atıfta bulunarak, Cumhurbaşkanının 60 gün içinde bir hükümet oluşturulamaması halinde, seçim tarihi konusunda Meclis’e öneride bulunabileceğini anımsattı.



“26’YI BULABİLECEĞİNİ SÖYLEYEN OLURSA BUNU YENİDEN DEĞERLENDİRMEM GEREKİR”



Ancak bunu tercih etmediğini, Meclis’in bir uzlaşıya vararak bir tarih belirlemesinin çok daha sağlıklı olacağını düşündüğünü dile getiren Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “hükümet kurma görevi vermeyi düşünmüyorum, kimsenin şu anda 26 sayısı ile güvenoyu alacak şekilde bir hükümet oluşturabileceği kanaatinde değilim. Bundan dolayı şu anda kimseye hükümeti kurma noktasında bir yetki verme pozisyonunda değilim. Tabii ki 26’yı bulabileceğini söyleyen olursa bunu yeniden değerlendirmem gerekir. Ancak yaptığım temaslarda böyle bir durum olmadığını görüyorum” dedi.



“ÜLKENİN ÇARKLARININ DÖNEBİLMESİ İÇİN YAŞANAN SIKINTININ BİR AN ÖNCE ÇÖZÜLMESİ GEREK”



Ülkenin bir seçime doğru yaklaştığının ortada olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar,

bütçe çalışmalarının önemine işaret ederek, ülkenin çarklarının dönebilmesi için yaşanan sıkıntının bir an önce çözülmesi gerektiğini, ancak bütçe çalışmalarının seçimden sonraya kalması gibi bir durumun ortaya çıktığını kaydetti.



Nisap olmadığına göre bütçenin Meclis’ten geçmesinin mümkün olmadığını, şu anda seçime gidecek partilerin bütçeyi sağlıklı bir şekilde görüşmelerinin mümkün görünmediğini, dolayısıyla bunun bile bir seçimin gerekliliğinin göstergesi olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “bütçenin geçmesi ne kadar uzarsa ülke o kadar sıkıntıya girer” dedi.



Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dünyada bir kriz ve pandemi koşulları devam ederken, KKTC’nin bu süreci iyi idame ettiğini düşündüğünü dile getirerek, çok kötümser olmamak gerektiğini söyledi.



“SİYASİ İSTİKRARSIZLIK BİR TALİHSİZLİK”



Siyasi istikrarsızlığı bir talihsizlik olarak niteleyen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, şöyle konuştu:



“En doğru şekilde seçime gidilmesi, memleketin hayrına. Yüce Meclis’in takdiriyle seçim tarihinin belirlenmesi benim de tercihimdir. Esas olan halka hizmet, hükümetin bu süreci en iyi şekilde yönetmesidir.”



Seçim yasaklarının henüz başlamamasına rağmen, herkesin sorumluluğun bilinci içinde hareket etmesinin önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, bu anlayışın geliştiğine inanç belirtti.



BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLLERİYLE HAFTAYA GÖRÜŞECEK



Önümüzdeki hafta bağımsız milletvekilleriyle de görüşeceğini, tekrar bir tur yapıp yapmayacağını bu görüşmelere göre değerlendireceğini belirten Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu ile de sürekli istişare içinde olduğunu, 60 gün dolmadan sürecin nereye gideceğinin belli olacağını düşündüğünü sözlerine ekledi.