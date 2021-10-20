Cimnastik Federasyonunun yeni genel sekreteri Emirzadeoğluları

Cimnastik Federasyonunda, Toykan Özdamar’ın genel sekreterlik görevinden ayrılması sonrasında bu göreve Emsal Ervan Emirzadeoğluları getirildi

KKTC Cimnastik Federasyonunun yeni genel sekreteri Emsal Ervan Emirzadeoğluları oldu. Emsal Ervan Emirzadeoğluları, 2019 yılından bu yana federasyon genel sekreterlik görevini üstlenen Toykan Özdamar’ın görevinden ayrılması üzerine bu göreve getirildi.

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, Emsal Ervan Emirzadeoğluları’nın federasyonun yeni genel sekreteri olması ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

“2019 yılından bu yana federasyonumuzda genel sekreterlik görevini üstlenen Toykan Özdamar, yoğun işleri ve KKTC Fenerbahçeliler Derneği başkanı olması nedeniyle federasyonumuza yeteri kadar vakit ayıramıyordu. Toykan Özdamar, bu nedenle görevinden ayrılmıştı. Toykan Özdamar’a çocuklarımıza verdiği önem ve kattığı değerler için cimnastik ailesi olarak çok teşekkür ederiz.

Toykan Özdamar’ın görevden ayrılması nedeniyle federasyondaki genel sekreterlik görevine Emsal Ervan Emirzadeoğluları getirildi. Emsal Emirzadeoğluları çevresi tarafından çok sevilen, çalışkan, sosyal bir kişidir. Kendisinin bu bağlamda federasyonumuza olacağı gibi çocuklarımıza ve dolayısı ile ülke sporumuza büyük katkılar sağlayacağına yürekten inanıyoruz. Kendisinin Mağusa bölgesinde ikamet ediyor olması da federasyonumuz açısından da büyük bir şans olmuştur. Birçok kulübümüzün bulunduğu bu bölgede hem kulüplerle, hem sporcularla hem de eğitmen ve kulüp yöneticileri ile yakından ilgilenebilecektir. Mağusa bölgesi kulüplerinin etkinliklerine katılım gösterebilecek, bir sıkıntıları olduğu zaman hemen müdahale edip, çözüm üretme konusunda kulüplerin yanlarında olacaktır. Bu cimnastik ailemiz için büyük bir şanstır.

Genel sekreterlik göreve getirilen Emsal Emirzadeoğluları arkadaşımızın özelde cimnastik genelde ise ülke sporuna büyük katkı sağlayacağına inanıyor ve kendisine yeni görevinde başarılar diliyoruz.”

