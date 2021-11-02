Hükümet için beş senaryo

Sucuoğlu’nun nasıl bir hükümet kuracağı konusunda siyasi kulislerde bazı formüller konuşuluyor



HALKIN SESİ-Özel

UBP’nin yeni lideri Faiz Sucuoğlu'nun, hükümeti kurma görevi kapsamında siyasi partilerle görüşmelerine bugün başlayacağı ifade ediliyor.

Faiz Sucuoğlu’nun nasıl bir hükümet kuracağı konusunda siyasi kulislerde bazı formüller konuşuluyor.

Bu konuda beş formül ön plana çıkıyor.

Bunlardan biri UBP-DP ve Bertan Zaroğlu ile bağımsızların vereceği 26’yı bulan formül. Ancak UBP milletvekili Ersan Saner’in Sucuoğlu hükümetine destek vermeme ihtimali yüksek.

Bir diğer seçenek HP-UBP hükümeti kurulması. UBP’nin 19, HP’nin 5 vekili bulunuyor. 24 sayısında kalan bu formülde HP’den istifa eden 3 milletvekilinin desteği şart. Ancak HP, söz konusu 3 vekilin destek vereceği hükümete girmeyi düşünmüyor.

Bir diğer formül ise Sucuoğlu’nun UBP’den 10 bakan ataması ve bunu Cumhurbaşkanının onaylaması. Söz konusu durum gerçekleşirse bir ilk olacak.

Sucuoğlu’nun önündeki diğer formül de, 3 DP, 3 bağımsız, 1 de Millet Partisi vekili ile “eklektik” bir hükümet modeli.

Başka bir formül ise ülkeyi erken seçime götürecek ve tüm partilerin yer alacağı teknokrat bir hükümet kurulması.

CTP’de teknokrat bir hükümetin kurulması ve Ocak ayında seçime gidilmesi görüşünün ön plana çıkabileceği düşünülüyor. HP ise teklifleri görmek istiyor.



