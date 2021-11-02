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Özer Kanlı görevden alındı

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Dr. Faiz Sucuoğlu, başkanlığının ilk gününde Özer Kanlı’nın UBP içerisindeki görevine son verdi

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Özer Kanlı görevden alındı
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Ulusal Birlik Partisi (UBP) yeni Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, Parti başkanlığının ilk gününde parti içi planlarını devreye soktu.
Sucuoğlu, UBP’nin önde gelen isimlerinden ve aynı zamanda Bayrak Radyo Televizyon ( BRT) yönetiminde de yer alan Özer Kanlı’yı görevden aldı.
Genel merkeze ilgili talimatı veren Sucuoğlu, katıldığı birçok TV programında ilk icraatının bu olacağını vurgulamıştı.
Özer Kanlı’yı sık sık “klik ve hizip” olarak niteleyen Sucuoğlu, “Kanlı benden önceki birçok başkanı da yanlış yönlendirdi. Aynı hataya düşmeyeceğim” ifadesini kullanmıştı.
Partiden yüklü bir maaş almasına rağmen, seçimlerde sık sık taraf olan, partililerle polemiğe giren, zaman zaman hakaretler yağdıran Kanlı ilk kez bir Başkan tarafından genel merkezden uzaklaştırıldı.
BRT Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de yürüten Kanlı, aynı zamanda UBP MYK üyesi. Kanlı’nın kısa sürede BRT Yönetim Kurulu başkanlığı görevini de bırakması bekleniyor.
Atama ile UBP MYK üyesi olan Kanlı’nın bu görevden de yine Başkan kararı ile alınacağı öğrenildi.
Öte yandan Faiz Sucuoğlu'nun kendisini görevden aldığı haberlerini öğrenen Özer Kanlı sosyal medya sayfasından ilk yorumu yaptı.
Kanlı, "GÜLÜ-YORUM" şeklinde bir post paylaştı.
 
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