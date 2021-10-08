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“Hükümet, halkına karşı kör ve sağır”

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HP milletvekili Baybars, hükümeti halkına karşı kör ve sağır olmakla, halkına sırtını dönmekle suçladı

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“Hükümet, halkına karşı kör ve sağır”
 
Meclis Genel Kurulunda daha sonra Halkın Partisi Gazimağusa Milletvekili Ayşegül Baybars, “Rezaletin Son Perdesi” başlıklı güncel konuşma yaptı. 
Baybars konuşması sırasında, koridorda ve dışarıda olan bakanları Genel Kurul Salonu’na çağırdı, “Bu topluma cevap vermeniz gerek” dedi.
Baybars, hükümeti halkına karşı kör ve sağır olmakla, halkına sırtını dönmekle suçladı, hükümetin kurulduğu günden bu güne yaşananları değerlendirdi.
Ulusal Birlik Partisi milletvekillerinin tek gündeminin kurultay olduğunu savunan Baybars, “insanlar 1 kilo kıymayı evine götüremezken, tek gündemin kurultay haline getirildiğini” bunun algı operasyonu olduğunu savundu.
Bakanlar Kurulunda alınan kararlara işaret eden Baybars, külliyenin mimarı olacağı için bir kişinin vatandaş yapılıp yapılmadığını sordu. 

 
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