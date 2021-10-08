“Hükümetin adı var kendi yok”

Halkın Partisi Milletvekili Erek Çağatay, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs'a atayacağı özel temsilci ya da danışmanla ilgili krizi değerlendirerek, Rum tarafının BM Üst Düzey görevlisi Jane Holl Lute’un görevden ayrılmasını fırsat bildiğini söyledi.



Çağatay, “Rum tarafı, görüşmelere kaldığı yerden, eski şartlarla devam etmesi için bir özel temsilci atanmasını istiyor. Halbuki olması gereken, Lute’un görev tanımını değiştirmeden her iki taraf için bir zemin var mı diye yoklama yapabilecek, bu noktada bir değerlendirme yapabilecek yeni bir Genel Sekreter Danışmanı atanmasıdır” değerlendirmesini yaptı.

Çağatay, katıldığı bir televizyon programında, “Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın New York’ta yaptığı üçlü görüşmeye bakıldığında, hala ortak bir zeminin olmadığı açıkça görülüyor. Genel Sekreter, ortak bir zeminin ve masanın olmamasının ileride bir sıkıntıya neden olabileceği konusunda endişe duyabilir. Güven yaratıcı unsurların artırılması ya da iş birliği konularının zorlanması, belki de Genel Sekreter’in Lute’un görev tanımı çerçevesinde görevlendireceği bir temsilciyle mümkün olabilir diye düşünüyoruz” dedi. Rum tarafının hiçbir şey olmamış gibi BM tarafından arabulucu özel bir temsilci atanmasını istediğini ve bunun mevcut statükoyu sürdürmek anlamına geldiğini aktaran HP Girne Milletvekili Çağatay, şöyle devam etti:

“Crans Montana’da süreç çöktüğü için enkazın altından hiçbir şey olmamış gibi çıkılamayacağını, sürecin kaldığı yerden devam edemeyeceğini hep söyledik. O görüşmelerden çıkan en net sonuç statükonun devam etmemesi gerektiğiydi. Federasyona dair bir çözüm için Rum tarafıyla masaya otururken, onlar belki de sadece statükonun devamı amacıyla masaya oturuyordu. Kıbrıs Türk halkının haklarının üzerine basarak tek başına Kıbrıs Cumhuriyeti adıyla Avrupa Birliği’nde BM’de edindiği yeri korumak için müzakere masasını bir araç olarak kullandı.”

Halkın Partisi’nin 2017’den bu yana, görüşmelerin aynı şekilde devam etmesinin mümkün olmadığını, federasyona ulaşmak için de farklı politikalar geliştirilmesi gerektiğini söylediğini dile getiren Çağatay, süreci proaktif politikalar ve yaratıcı fikirlerle yönetmek gerektiğini ifade etti.

Rum tarafının hiçbir şey olmamış gibi, BM tarafından arabulucu özel bir temsilci atanmasını ve görüşmeleri yürütmesini istediğine işaret eden Çağatay, şöyle konuştu:

“Biz de diyoruz ki; eski yolla yeni bir noktaya varmak mümkün değildir. Bizim 2017’de ortaya attığımız ‘Çözüm için çözümden önce iş birliği’ modelinin üzerine yeni fikirler koyarak geliştirerek yolumuza devam ettik. Gördük ki; KKTC Cumhurbaşkanlığı, 5+1 gayri resmi toplantıda bizim iş birliği modelimizin bir kısmını ortaya koymuş ama bir de ön şart koymuştu. Bu ön şartı eleştirmiştik, ‘Bir öneri sunuyorsunuz. Önerinin kabulü için de karşı tarafa şart koşuyorsunuz ve Rum tarafı masaya oturmayı kabul etse bile siz bu ön koşulla kendi elinizi kolunuzu bağlıyorsunuz’ dedik.” Erek Çağatay, “Adı var, kendi yok” diye tanımladığı azınlık hükümetinin bir seçim hükümeti olarak kurulduğunu hatırlattı.

Erek Çağatay, “Adı var, kendi yok” diye tanımladığı azınlık hükümetinin bir seçim hükümeti olarak kurulduğunu hatırlattı.

