"Hristodulidis’in samimiyetinden kuşkuluyum"

CTP lideri Erhürman, Hristodulidis’in samimiyetinden kuşkulu olduğunu ifade ederek, Hristodulidis’in samimiyetsizliğine karşılık “ben BM Güvenlik Konseyi kararlarından çıktım” denildiğini söyledi ve bunu eleştirdi

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda dün Kıbrıs sorunu konuşuldu.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, 2004 referandumlarının 20’nci yıl dönümünde olduklarını hatırlattı.

Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk halkının yüzde 65’lik “evet” iradesiyle Kıbrıs Türk halkı üzerindeki izolasyonların meşru gerekçesinin kalmadığının kaydedildiğini ifade etti.

Kıbrıslı Türklerin azınlık statüsünde görülemeyeceğinin en önemli hukuksal dayanağının Annan Planı Referandumu olduğunu vurgulayan Erhürman, tarihsel gerçeklerin eğilip, bükülmemesi gerektiğini söyledi.

“Federasyonun tek gerçekçi çözüm modeli olduğunu söylememiz bilgiye dayanan bir tespittir” diyen Erhürman, bunun merkezi yanı zayıf, kanatları güçlü federasyon modeli olacağının açık bir şekilde ortada olduğunu belirtti.

KKTC vatandaşı bir çocuğa, Kıbrıslı Rum bir çocuk hangi olanaklara sahipse onu sunmanın yükümlülükleri olduğunu vurgulayan CTP Genel Başkanı Erhürman, doğru yerden tarih okuması yapılması gerektiğini söyledi.

AB Liderler Zirvesi Sonuç Bildirgesi’ne de değinen Erhürman, AB’nin, BM Güvenlik Konseyi kararlarında bir çözümü desteklediğine işaret etti. İki toplumlu, iki bölgeli siyasi eşitliğe dayalı federasyonda güçlendirilmiş iki devlet olduğunu dile getiren Erhürman, Kıbrıs Türk halkının azınlık statüsünde olacağına dair hiçbir ibare olmadığını belirtti.

23 Nisan’ın bu ülkede çok ilginç duvarların yıkıldığı bir gün olduğunu ifade eden Erhürman, 21 sene önce söylenen “İçimize bir tane Kıbrıslı Rum gelmesin” lafının bugün tam tersinin söylendiğini kaydetti.

Erhürman, Hristodulidis’in samimiyetinden kuşkulu olduğunu ifade ederek, Hristodulidis’in samimiyetsizliğine karşılık “ben BM Güvenlik Konseyi kararlarından çıktım” denildiğini söyledi ve bunu eleştirdi. Tufan Erhürman, “Hristodulidis sayenizde sarayında rahat oturuyor” dedi.

