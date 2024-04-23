banner913
banner932
Baf son anda kazandı
Baf son anda kazandı
14 0
Boğaztepe'de saksıda hint keneviri yetiştiren kişi tutuklandı
Boğaztepe'de saksıda hint keneviri yetiştiren kişi tutuklandı
26 0
 
Karşıyaka'da dikkatsiz sürücü bisikletliye çarptı
Karşıyaka'da dikkatsiz sürücü bisikletliye çarptı
28 0
Gün, çocukların
Gün, çocukların
14 0
Çocuklar aşıya erişemiyor
Çocuklar aşıya erişemiyor
14 0
Musmer UniLeague şampiyonu BAÜ
Musmer UniLeague şampiyonu BAÜ
14 0
LTB, sivrisineklerle mücadelede WALS metodunu uygulamaya devam ediyor
LTB, sivrisineklerle mücadelede WALS metodunu uygulamaya devam ediyor
18 0
banner1012

“Böyle yüzsüzlük olmaz”

banner1020

banner974
“Böyle yüzsüzlük olmaz”
banner971
Ayaklı Gazete’ye Lefkoşa Surlariçi bölgesinden ulaşan esnaf bir vatandaşımız, gönderdiği bir fotoğrafla sitemlerini dile getirerek bazı insanların hem duyarsız hem yüzsüz olduğunu kaydetti.
Vatandaşımız fotoğrafta görülen aracın Surlariçi‘nde Arabahmet bölgesinde Yediler Türbesi yanındaki işyerinin önüne park ettiğini belirterek "Bu kadarda yüzsüzlük olmaz yahu bu kadar da olmaz. Sen gel dükkanın önüne koy arabayı affedersiniz ne b*k yiyeceğiz şimdi? İş yapamayacak duruma geldik” diyerek isyan etti.
Daha önce yine buraya gelerek park yapan bu araç sürücüsünü uyardıklarını ifade eden vatandaşımız, “Bayadır kurtulduk derken yine dadandı. Pişkin pişkin ‘polis çağırın’ der bir de” diyerek bu araç sürücüsünün çok yüzsüz biri olduğunu yineledi.
50 metre aşağıda otopark olduğuna vurgu yapan vatandaşımız “Ama hiç para verir mi? Böyle yüzsüzlük yapmak dururken. İnşallah bu son olur” diyerek sözlerini tamamladı.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.