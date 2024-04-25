HP, polise 100 kişilik liste vererek sahte diploma araştırması yapılmasını istedi

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay sahte diploma konusuyla bağlantılı olarak bu sabah Polis Genel Müdürlüğü’ne başvurduklarını ve kamuda görevli isimlerin yer aldığı yaklaşık 100 kişilik bir listeyi polisle paylaşarak bu kişilerin diplomalarının sahte olup olmadığının öncelikli olarak araştırılmasını talep ettiklerini açıkladı.

Masumiyet karinesine önem verdiklerini ve bahse konu üniversiteden alınan her diplomanın sahte kabul edilemeyeceğini vurgulayan Özersay “ancak kamuda özellikle belirli meslek gruplarında ve belirli dairelerde bu diplomalarda bir yoğunlaşma olduğunu gözlemlediğimiz için bu isimlere öncelik verilmesi gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

Özersay, yazılı açıklamasında, sahte diploma konusunu yakından takip etmeye devam edeceklerini ve bu konuda kamuoyunu da bilgilendireceklerini söyledi.

HP lideri Özersay konuyla ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bu sabah itibariyle Polis Genel Müdürlüğü’ne başvurarak yaklaşık 100 kişilik bir isim listesini polisle paylaştık. Masumiyet karinesi saklı kalmak üzere, kamuda kaymakam, müdür, müdür muavini, geçici, memur, öğretmen ve polis gibi görevlerde bulunan ve Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nden diploma almış olan bu kişilerin diplomalarının sahte olup olmadığının öncelikli olarak araştırılmasını talep ettik. Sahte diploma konusunu yakından takip etmeye ve kamuoyunu sürekli bilgilendirmeye devam edeceğiz.”

