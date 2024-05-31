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HP “Asgari ücret pazarlık konusu olmaktan çıkarıl

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HP “Asgari ücret pazarlık konusu olmaktan çıkarıl
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 Halkın Partisi (HP) asgari ücretin pazarlık konusu olmaktan çıkarılarak en düşük memur maaşına endekslenmesi gerektiğini kaydetti. 

Halkın Partisi, işveren tarafının yeni belirlenen asgari ücrete itirazı sonrası yeniden toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun asgari ücreti 120 TL düşürmesine ilişkin açıklama yaptı. 

Açıklamada, “Hali hazırda, her artış sonrası yapılan zamlar ve yüksek enflasyon karşısında eriyen asgari ücretin, kamudaki en düşük maaşa endekslenmesine paralel, işverene ve firmalara sadece prim desteği verilerek değil, peşin KDV uygulamasından vazgeçilmesi ve enflasyon muhasebesine geçilmesi gibi ciddi bir destek verilerek yapılabilir.” denildi.

Bu şekilde hem işverenin rahatlatılabileceği hem de daha gerçekçi ve yaşanabilir bir asgari ücrete karşı çıkılmasının önlenebileceği kaydedilen açıklamada, “Bu iki dengeyi sağlayacak olan devletin kendisidir. Ancak maalesef çoğu konuda olduğu gibi bu konuyu da yaz-boz tahtasına çevirmiştir.” ifadeleri kullanıldı.

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