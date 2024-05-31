GG seriyi 1-1 yaptı

Hentbol Büyük Erkekler Final serisinin ikinci karşılaşmasında dün akşam Atatürk Spor Salonu’nda GG ile UKÜ takımları karşı karşıya geldi. İlk devresi 16-14 GG üstünlüğü ile sona eren karşılaşmada sahadan 34-31 galip ayrılan GG seride durumu 1-1 yaparak finali üçüncü ve son maça taşıdı. 3 Haziran Pazartesi saat 19:00’da Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak olan final üçüncü karşılaşmasının kazananı 2023-2024 sezonunun şampiyonu olacak. Büyük erkekler liginde Yükseliş takımı sezonu üçüncü tamamlarken, Taşkınköy takımı ise sezonu dördüncü tamamladı.



