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Holguin'den liderlere "müzakere masasına dönme” çağrısı

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Holguin'den liderlere "müzakere masasına dönme” çağrısı
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BM Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’e “süreci ilerletme, çıkmazı kaldırma ve müzakere masasına dönme” çağrısı yaptı.
Rum medyasının KİPE'ye dayandırdığı habere göre Holguin Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis ile görüştü. Rum Başkanlık Sarayı çıkışında yaptığı açıklamada, Hristodulidis’e Washington, Moskova ve Avrupa’da yaptığı temaslar hakkında bilgi verdiğini söyleyen Holguin “liderlerin, uluslararası toplumun ilerlemelerine verdiği desteği görmelerini umuyorum.” dedi.
Rum Sözcü Konstantinos Letimbiotis, Holguin-Hristodulidis görüşmesinin, son Avrupa Konseyi kararı sonrasındaki ilk görüşme olduğunu hatırlattı. Son Konsey kararında “Türkiye-Avrupa ilişkilerinin Kıbrıs sorunundaki ilerlemeye bağlandığını ve  bunun Türkiye’ye verilmiş olumlu bir mesaj olduğunu” iddia etti.
Letimbiotis, Holguin’in Hristodulidis’e, Ada’ya gelmeden önce gerçekleştirdiği temaslar hakkında bilgi verdiğini söyledi ve bu temasların “müzakerelerin koptuğu  yerden  başlaması hedefine ulaşılabilmesi için atılacak adımların değerlendirilebileceği net bir görüntü olmasına katkıda bulunması” dileğinde bulundu.
Konstantinos Letimbiotis Holguin’in Türkiye’de yaptığı temaslar hakkında da bilgi verip vermediği sorusuna karşılık “bırakalım diplomasi işlesin" cevabını verdi. Holguin’in Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis ile 13 Mayıs’ta yeniden görüşeceği bilgisini de aktardı.
 
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