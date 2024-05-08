Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Engelliler Haftası nedeniyle etkinlikler düzenleyecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle “Engelleri Birlikte Aşıyoruz” sloganıyla farkındalık ve kaynaşma etkinlikleri düzenleyecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre etkinlikler, Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bağlı Güneşköy, Girne ve İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezlerine devam eden gençlerin katılımıyla gerçekleştirilecek.

Etkinlikler çerçevesinde yarın saat 10.00’da Demirhan’daki Engelsiz Yaşam Evi’nde, “Benim de Bir Ağacım Var, Engelsiz Yaşama Kök Salıyoruz” sloganıyla fidan dikme etkinliği yapılacak.



“Spor Engel Tanımaz” sloganıyla gösteri maçı düzenlenecek



Yarın öğleden sonra saat 17.00’de, Küçük Kaymaklı Şehit Hüseyin Ruso Stadı’nda “Spor Engel Tanımaz” sloganıyla Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bağlı 18 yaş Üstü Rehabilitasyon Merkezlerinde eğitim alan gençler ile bakan, milletvekili ve bakanlık temsilcilerinin katılımıyla gösteri maçı düzenlenecek.

10 Mayıs Cuma günü saat 10.00’da Mağusa İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Rehabilitasyon Merkezi’ndeki özel gereksinimli gençler tarafından “Anneler Günü” etkinliği, 13 Mayıs Pazartesi günü saat 11.00’de Alsancak Heaven Restoran’da, Mare Monte Kadınlar Derneği iş birliğinde “Engelleri Aşıyor, Hayatı Paylaşıyoruz” etkinliği ve 14 Mayıs Salı günü saat 13.00’de Cheetah Club’da özel gereksinimli gençlere yönelik danslı eğlence etkinliği yapılacak.

