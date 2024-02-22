“Her türlü belgeye açığım”

Adı sahte diploma skandalına karışan UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak, sahte diploma konusunun kendisiyle ilgisi olmadığını söyledi ve “Her türlü bilgi belgeye açığım” dedi

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, bir milletvekilinin Güzelyurt’taki Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nden sahte diploma alarak bunu tedavüle sürüp kullandığı iddiasıyla Polis Genel Müdürlüğü’ne şikayette bulunmuştu.

HALKIN SESİ’nin yaptığı araştırmalar sonucu Cumhuriyet Meclisi’nde bulunan 50 milletvekili arasında Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nden diploması bulunan tek vekilin Emrah Yeşilrmak olduğu tespit edildi ve tüm oklar Yeşilırmak’ın üzerine çevrildi.

Adı sahte diploma skandalına karışan Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Emrah Yeşilırmak suskunluğunu bozdu.

Kıbrıs Postası TV’ye bağlanan Emrah Yeşilırmak, Doğu Akdeniz Üniversitesi mezunu olduğunu ve şuanda yüksek lisans yaptığını söyledi. Yeşilırmak, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nden aldığı 2 yıllık İngilizce işletme fakültesi diploması konusuna değinmedi.

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin 2 yıllık Muhasebe Bölümü’nü tamamladıktan sonra Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi İşletme bölümünden aldığı 2 yıllık “sahte” diploması sonrası 4 yıllık öğrenimini tamamlayan Yeşilırmak, “sahte” diploması ile yüksek lisans eğitimine devam etmiş oldu.

Emrah Yeşilırmak, sahte diploma konusunun kendisiyle ilgisi olmadığını, hukuki hakkını saklı tuttuğunu söyledi.

“Bana gelen bir belge ya da şikayet yok” diyen Yeşilırmak, “Her türlü bilgi belgeye de açığım. Sayın Özersay benim DAÜ’den mezun olduğumu biliyor” dedi.

Yeşilırmak, Özersay’ın elindeki belgeleri ve kimi kastettiğini kamuoyuna açık açık söylemesi çağrısı yaptı.

