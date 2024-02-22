“AB daha etkin rol oynamalı”

LTB Başkanı Harmancı, AB Komisyonu’nun Kıbrıs Türk toplumunun izolasyonunun sona ermesi, sosyal ve ekonomik kalkınması, AB’yle yakınlaşması ve Kıbrıs sorunun çözümü için daha etkin bir rol oynaması gerektiğini vurguladı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, İspanya’nın Lefkoşa Büyükelçisi Gabriel Ferran Carrion’u kabul etti.

Görüşmede Avrupa Birliği ile ilişkiler, Kıbrıs sorunu, Yeşil Hat Tüzüğü ve Mali Yardım Tüzüğü’nün uygulanmasıyla ilgili konular görüşüldü.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, İspanyol Büyükelçi Carrion’un AB’nin Kıbrıs Türk toplumuna yaptığı mali yardımlarla ilgili sorusunu yanıtladı. Lefkoşa Türk Belediyesi’nin AB hibelerinden azami derecede faydalanmak için büyük bir çaba gösterdiğini ancak Mali Yardım Tüzüğü altında verilen hibelerin sınırlı olduğunu ifade eden Harmancı, öncelikleri Avrupa Komisyonu’nun belirlediğini ve Kıbrıs Türk toplumunun çeşitli kurumlarının bu kısıtlı fırsat için birbirleriyle yarışmak zorunda olduğunu kaydetti.

Fonu ayrılmış olan projelerle ilgili de bazı dönemlerde politik ve bürokratik sıkıntılar yaşandığını belirten Harmancı, bunun en somut örneğinin Hamitköy Kanalizasyon Projesi olduğunu ve LTB’nin ısrarcı tutumu ve yürüttüğü diplomatik çalışmalar sonucunda 4 yılda çözüldüğünü anlattı.

Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi’nin 2004 yılında Kıbrıs Türk toplumuyla ilgili aldığı karara dikkat çeken Harmancı, Komisyon’un Kıbrıs Türk toplumunun izolasyonunun sona ermesi, sosyal ve ekonomik kalkınması, AB’yle yakınlaşması ve Kıbrıs sorunun çözümü için daha etkin bir rol oynaması gerektiğini vurguladı.

