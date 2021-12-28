banner762
banner753
"Eşi denize girsin diye adam sahil kapattı”
122 0
Muhammed 2025’e kadar Galatasaray’da
Muhammed 2025’e kadar Galatasaray’da
9 0
 
2021'in teknoloji skandalları
2021'in teknoloji skandalları
12 0
“Kim kime, dumduma bir memleket!”
“Kim kime, dumduma bir memleket!”
1.2B 0
62 0
Acil Kan Aranıyor
Acil Kan Aranıyor
94 0
Süte yine mi zam geldi?
Süte yine mi zam geldi?
362 0
banner661
banner726

“Hedefimiz, ürettiğimizi daha geniş pazarlarla buluşturmak”

banner476

Başbakan Sucuoğlu, “İnşallah 24 Ocak’ta devralacağımız tek başına hükümet modelimizle, ürettiğimizi, daha geniş pazarlarla buluşturmak en büyük hedefimiz olacaktır” dedi

banner714
“Hedefimiz, ürettiğimizi daha geniş pazarlarla buluşturmak”
banner721
 
Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Başbakan Faiz Sucuoğlu, bölgesel seçim gezileri kapsamında önceki gün Yeniboğaziçi köyünü ziyaret etti.
Sucuoğlu ve milletvekili adayları, Yeniboğaziçi Belediyesi’nin düzenlediği “Cittaslow Yeni Yıl Pazarı’nı” ziyaret etti. 
Başbakan Faiz Sucuoğlu, pazarı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile de ayaküstü sohbet etti. Sucuoğlu, Yeni Yıl Pazarı’nda yer alan stantları da ziyaret ederken, ürünleri inceledi; esnafı dinledi.
Yeni yılın yeni umutları da beraberinde getirdiğine işaret eden Sucuoğlu, 2022 yılının KKTC halkı için iyi geçmesi yönünde var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.
Sucuoğlu, “Esnafımız, insanımız yıllardır üretiyor, ürettiğini beğendiriyor, satıyor... İnşallah 24 Ocak’ta devralacağımız tek başına hükümet modelimizle, ürettiğimizi, daha geniş pazarlarla buluşturmak en büyük hedefimiz olacaktır” dedi.


 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.