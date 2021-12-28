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“Mağusa kapısı için girişim başlatılacak”

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CTP lideri Erhürman, hükümeti CTP’nin kuracağını ve ilk iş olarak Lefkoşa’da Mağusa kapısının açılması için girişim başlatacaklarını vurguladı

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“Mağusa kapısı için girişim başlatılacak”
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ve milletvekili adayları Lefkoşa’da Arasta esnafı ile bir araya geldi. 
Arasta esnafının sorunlarını dinleyen CTP heyeti, çözüm önerilerini de paylaştı. Pandemiyle birlikte kötü yönetimden dolayı zor günler geçiren Arasta esnafı, yaşadıkları sorunlarını CTP heyetine aktardı.
CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, ziyaretler sırasında yaptığı konuşmada, plan ve programlarıyla seçimden sonra hükümeti CTP’nin kuracağını vurguladı. 
Erhürman, sorunların üzerine kararlılıkla gidileceğini ve zaman geçirilmeden çözüm yollarına ulaşılacağı üzerinde durdu. 
Tufan Erhürman, ilk iş olarak Lefkoşa’da Mağusa kapısının açılması için girişim başlatacaklarına da dikkat çekti. 


 
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