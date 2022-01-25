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“Hedef, kendi ayakları üzerinde duran bir KKTC'yi yaratmak”

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“Hedef, kendi ayakları üzerinde duran bir KKTC'yi yaratmak”

 
Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu Sucuoğlu, her zaman KKTC'nin en büyük partisi olmayı başardığını kaydetti.
Başbakan Sucuoğlu, hedeflerine ilişkin değerlendirmede bulunurken "Bize yakın, bizim görüşümüzü destekleyen ve ekonomik anlamda atacağımız adımlarda bize set germeyecek bir koalisyon ortağıyla protokol de imzalamak suretiyle önümüzdeki sürecin haritasını çizeceğiz. Hedef, ekonomik anlamda kendi ayakları üzerinde duran bir KKTC'yi yaratmaktır. Ekonomik olarak kendi ayaklarınızın üzerinde durmayı başardığımız gün, çok şeylerin ülke içerisinde müspet yönde değişeceğinin bilindeyiz." ifadelerini kullandı.
 
 
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