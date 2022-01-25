YDP Başkanı Arıklı, seçim sonuçlarıyla ilgili “Vatandaş halinden çok memnunmuş. Zamlar vatandaşı çok etkilemiyormuş, bunlar da uzaylıların sıkıntısıymış. Hatta biraz daha zam yapsalar UBP tek başına iktidara gelebilirmiş” dedi





Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, partisinin aldığı 6.39’luk oy oranını ve Ulusal Birlik Partisi‘nin (UBP) tek başına iktidara yakın bir oy oranı (Yüzde 40) almasını ‘Yaşanan sıkıntıları uzaylılar yaşamış’ diyerek yorumladı

Özgür Web TV‘de sonuçları değerlendiren Arıklı, UBP’nin yüzde 40 oy almasını şöyle yorumladı:

“Vatandaş halinden çok memnunmuş. Zamlar falan vatandaşı çok etkilemiyormuş, bunlar da uzaylıların sıkıntısıymış. Hatta biraz daha zam yapsalar UBP tek başına iktidara gelebilirmiş”

Ellerinden gelen her türlü metotla topluma bir şeyler anlatmaya çalıştıklarını, ‘Ey toplum, bak sen karanlıktasın ve bak bu sıkıntılar devam ediyor’ dediklerini ancak toplumun da ‘Hayır, ben halimden memnunum’ demesi halinde yapacak bir şeyleri olmadığını kaydeden Arıklı, muhalefet partilerinin topluma, zaten içindeki yaşadığı sıkıntıyı anlatmasının da çok fazla bir anlamı olmadığını söyledi.

Arıklı, “Toplum doğal tepki vermesi gerekirken, vermiyor. Yapacak bir şey yok. YDP, UBP tarafından sürekli örselendi. Yani en son Türkiye’den birkaç tane muhtar getirildi ve YDP’nin üzerine salındı. Bunları yapan hep UBP. YDP’nin kurucusu ve Genel Sekreteri olan arkadaşlar bile YDP’yi içeriden vurdular. Buna rağmen YDP halen daha 6 bin küsur oy alıyorsa ve 2 milletvekili çıkarabiliyorsa, gerçekten şapka çıkarmak gerekir” dedi.

