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Hasan Öztaşlı'nın, Meclis Üyesi adayları belirlendi

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Hasan Öztaşlı'nın, Meclis Üyesi adayları belirlendi
Geçitkale - Serdarlı Belediye Başkan adayı olan CTP Geçitkale Belediyesi başkanı Hasan Öztaşlı 25 Aralık seçimlerinde kendisiyle birlikte Meclis Üyesi adayı olan kişileri açıkladı.
Öztaşlı'nın açıklaması şöyle:
İki dönem, 8 yılı aşkın süredir Geçitkale Belediyesi olarak verdiğimiz Çağdaş Belediyecilik Hizmetini, 25 Aralık'tan sonra ayni ciddiyet ve kararlılıkla Kuzey Mesarya’da sürdüreceğiz.
Geçitkale-Serdarlı Belediyesi adına, Meclis Üyesi aday kadromuzu belirledik. Birbirinden değerli yol arkadaşlarıma, bu hizmet yarışında, yanımda oldukları için teşekkürü bir borç bilirim.
1- Ayfer Esendağ
2- Salih Ruso
3- Çiğdem Demirpençe
4- Emin Soyal
5- Nezaket Şahinsoy
6- Taygun Hacıarif
7- Elçin Hacıarif
8- Tolga Kasap
9- Mustafa Sevinç
10- Ahmet Kadı
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