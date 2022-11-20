Hasan Öztaşlı'nın, Meclis Üyesi adayları belirlendi

Geçitkale - Serdarlı Belediye Başkan adayı olan CTP Geçitkale Belediyesi başkanı Hasan Öztaşlı 25 Aralık seçimlerinde kendisiyle birlikte Meclis Üyesi adayı olan kişileri açıkladı.

Öztaşlı'nın açıklaması şöyle:

İki dönem, 8 yılı aşkın süredir Geçitkale Belediyesi olarak verdiğimiz Çağdaş Belediyecilik Hizmetini, 25 Aralık'tan sonra ayni ciddiyet ve kararlılıkla Kuzey Mesarya’da sürdüreceğiz.

Geçitkale-Serdarlı Belediyesi adına, Meclis Üyesi aday kadromuzu belirledik. Birbirinden değerli yol arkadaşlarıma, bu hizmet yarışında, yanımda oldukları için teşekkürü bir borç bilirim.

1- Ayfer Esendağ

2- Salih Ruso

3- Çiğdem Demirpençe

4- Emin Soyal

5- Nezaket Şahinsoy

6- Taygun Hacıarif

7- Elçin Hacıarif

8- Tolga Kasap

9- Mustafa Sevinç

10- Ahmet Kadı