Açılış maçı Ekvador’un

2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılış maçında Ekvador, ev sahibi Katar'ı 2-0 mağlup etti. Ekvador'un gollerini Fenerbahçeli Enner Valencia kaydetti. Dünya Kupası tarihinde ilk kez ev sahibi takım açılış maçını kaybetti

Al BaytDaniele Orsato, Ciro Carbone, Alessandro Giallatini (İtalya)Alsheeb, Khouki, Hisham, Hassan, Miguel, Hatem, Alhaydos (Dk. 71 Abdulwahhap), Boudiaf, Ahmed, Afif, Ali (Dk. 72 Muntari)Galindez, Preciado, Torres, Hincapie, Estupinan, Ibarra (Dk. 68 Sarmiento), Plata, Caicedo (Dk. 90 Franco), Mendez, Estrada (Dk. 90 Rodriguez), Valencia (Dk. 77 Cifuentes)Dk. 16 ve 31 Valencia (Ekvador)2022 Dünya Kupası'nda perde açıldı. Açılış maçında turnuvanın ev sahibi Katar, Ekvador'u ağırladı.Al Bayt Stadı'nda oynanan ve TRT ekranlarından yayınlanan A Grubu müsabakasını İtalyan hakem Daniele Orsato yönetti. Ekvador, rakibini Enner Valencia'nın 16 (penaltıdan) ve 31'de attığı gollerle 2-0 mağlup etti.Fenerbahçe`de forma giyen Valencia, maçın 3. dakikasında topu ağlara gönderdi. Ancak ağlarla buluşan top, VAR incelemesinin ardından ofsayt olduğu gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.Ekvador, 16. dakikada penaltı kazandı. Topun başına geçen Enner Valencia, 2022 Dünya Kupası`nın ilk golünü kaydetti ve tarihe geçti.Mücadelenin 31. dakikasında bir kez daha sahneye çıkan Valencia, şık bir kafa vuruşuyla takımı ve kendisinin 2. golünü attı.İlk yarı Ekvador'un Katar karşısında 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.İlk yarının bitimine yakın sakatlık yaşayan Enner Valencia, mücadelenin 76. dakikasında yerini Cifuentes'e bıraktı.İkinci yarıda iki takımın da atakları tabelayı değiştirmedi ve Ekvador, ev sahibi Katar'ı 2-0 mağlup etti.Dünya Kupası'nın 92 yıllık tarihinde ilk kez bir evsahibi takım (Katar) açılış maçını kaybetti. Dünya Kupası'nda açılış maçında ev sahibini yenen ilk takım Ekvador oldu.A Grubu'nun diğer maçında ise 21 Kasım Pazartesi günü Hollanda ile Senegal kozlarını paylaşacak.