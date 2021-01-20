Halkın Partisi yeni genel sekreterini belirledi

Halkın Partisi'nde geçtiğimiz pazar günü yapılan olagan genel kurul sonucunda Kudret Özersay yeniden parti genel başkanı seçilirken bu akşam yapılan Parti Meclisi toplantısı sonucunda yeni genel sektreterini belirledi.
Yenal Senin başkanlığında parti genel sekreteri görevini yürüten Jale Refik Rogers ile Lefkoşa Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu arasında yapılan genel sekreterlik yarışında galip Gülşah Sanver Manavoğlu oldu.
Parti Başkanı Kudret Özersay Manavoğlu'nun genel sekreterliğini ise sosyal medya hesabından şöyle duyurdu:
"İkisi birbirinden değerli yol arkadaşlarım Jale Refik Rogers ve Gülşah Sanver Manavoğlu. Bu akşam Parti Meclisimizin ilk toplantısı sonucunda Halkın Partisi Genel Sekreterliği görevini Jale arkadaşımız, Gülşah arkadaşımıza devretmiştir. Jale arkadaşıma çok zor bir dönemde özveriyle vekaleten bu görevi yerine getirdiği için yürekten teşekkür ederim. Yeni Genel Sekreterimiz Gülşah hanıma yeni ve zorlu görevinde başarılar diliyorum.
Bu bir bayrak yarışıdır, İnandığımız bu yolda #BizÇalışacağız #HalkKazanacak
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