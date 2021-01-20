Aslan, Horozu parçaladı

Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Yukatel Denizlispor'a adeta gol olup yağdı. Rakibini 6-1 yenen sarı-kırmızılı ekip, puanını 36'ya çıkardı ve 3. sıraya yükseldi

Türk Telekom Stadı'nda oynanan mücadeleye baskılı başlayan Galatasaray, Emre Akbaba ile 8. dakikada 1-0 öne geçti. Sarı-kırmızılılarda ilk golün asistini yapan Cezayirli yıldız Sofiane Feghouli, 17. dakikada farkı 2'ye çıkardı: 2-0

Galatasaray, ilk yarının uzatma dakikalarında Hollandalı Ryan Donk'un kafa golüyle devre arasına 3-1 önde girdi.

İkinci yarıya iyi başlayan Yukatel Denizlispor, 48. dakikada Veton Tusha'nın golüyle fark 2'ye indirirken, Galatasaray'ın maçı koparması uzun sürmedi. Mücadelenin 60. dakikasında Muhammed Özkal'ın kendi kalesine attığı golle 4-1 üstünlük kuran Galatasaray, 64. dakikada da Younes Belhanda'nın golüyle farkı 4'e çıkardı. Kalan bölümde rakibine gol şansı vermeyen sarı-kırmızı ekip, 90+2. dakikada Jesse Sekidika'nın attığı golle sahadan 6-1'lik farklı bir skorla galip ayrıldı.

Bu sonuçla Galatasaray, ligdeki 19. maçında 11. galibiyetini aldı. Ligde 3 de beraberliği bulunan sarı-kırmızılılar, puanını 36'ya çıkardı ve üçüncülüğe yükseldi. Ligde 19. haftadaki derbide Beşiktaş'a mağlup olan Galatasaray, zirve takibini devam ettirdi. Sarı-kırmızılı ekip, lider Beşiktaş ve averajla ikinci Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 2'ye indirdi.

Ligin son sırasında yer alan ve kötü gidişata "dur" diyemeyen Yukatel Denizlispor ise 14 puanda kaldı.

Bu arada Galatasaray'da uzun süreli sakatlığını atlatan kaleci Fernando Muslera, ilk 11'de sahaya çıktı. Geçen sezonun 27. haftasında 14 Haziran 2020'de deplasmanda yapılan Çaykur Rizespor müsabakasında kaval kemiği kırılan Uruguaylı file bekçisi, 7 ayı aşkın süre sonra takımdaki yerini aldı.