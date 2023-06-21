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Polisin motorize ekipleri onurlandırıldı

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Büyük özveriyle görev yapan polisin motorize ekibi, Polis Genel Müdürü Kasım Kuni tarafından madalya ile ödüllendirildi

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Polisin motorize ekipleri onurlandırıldı
Polis Örgütü’nün 59’uncu kuruluş yıl dönümü ve "Polis Haftası Kutlama Etkinlikleri" kapsamında geçtiğimiz Pazar günü ilk kez düzenlenen ve yoğun katılımla yapılan Polis-Halk Koşusu’nda polisin motorize ekipleri de unutulmadı.
Yaz kış demeden her koşulda zor şartlarda görevlerini laikiyle yapan ve takdir gören polis motorize ekipleri Polis-Halk Koşusu sonrasında onurlandırıldı.
Yoğun polis tedbirleri arasında geçen Halk Koşusunda görev yapan motorlu polisler ve ekiplerin sorumlusu Mehmet Özatılgan, Lefkoşa trafik devriyeler Amiri Ertaç Ercan ve başarılı motorize ekibi, Polis Genel Müdürü Kasım Kuni tarafından madalya ile ödüllendirildi.

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