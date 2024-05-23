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Gulamkadir: “Üretimi geliştirmeye kararlıyız”

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Gulamkadir: “Üretimi geliştirmeye kararlıyız”
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CTP Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir, üreticinin yanında olduklarını, geleceği planlamaya, üretimi geliştirmeye kararlı olduklarını kaydederek, “Üreticimizi üretimden koparamayacaklar” dedi.
Yeni ihracat kapılarının CTP’nin olmazsa olmazı olduğunu söyleyen Gulamkadir, Yeşil Hat ve diğer alternatiflerin ne kadar önemli olduğunun bir kez daha gündeme geldiğini belirtti.
Yazılı açıklamasında hükümeti eleştiren, mevcut  yapının değişeceğini kaydeden Gulamkadir,  “UBP-DP-YDP hükümetinin kitabında eşitlik, standart, diyalog, kriter ve adalet yoktur” ifadelerini kullandı.
Narenciyede “tarihi başarısızlık", "yandaşlık" ve "yalan" yaşandığını,  salı günü valencia harici kesimi yapılan tüm ürünlerin  ödeneceğinin açıklandığını ancak bu sözün tutulmadığını savunan Gulamkadir, oluşturulan sıra listelerinin ve kesim yapılan üretici isimlerinin açıklanmasını talep etti.
CTP Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir,  ürünü dalında kalan üreticilerin dikkate alınmadığını, kesim sıralarında haksızlık yapıldığını savunarak, “Ürün sineklendi ve kurtlandı, halen tespit ve kesim yapılacağını söylüyorlar” dedi.
 
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