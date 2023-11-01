Çalışma Bakanı Gardiyanoğlu, sahte reçete skandalının üzerine kararlılıkla gittiklerini ifade ederek, konunun artık yargıda olduğunu belirterek, “Biz halka verecek ilaç bulamazken ilaçların çöpten çıkması beni üzer. Milyonlarca liralık ilaç heba olmuştur.”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Sağlık Dernekleri Platformu’nu kabul etti.

Görüşmede Evrensel Hasta Hakları Derneği, Ortopedik Özürlüler Derneği, Kıbrıs Türk MS Derneği, Alzheimer Derneği, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı ile Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği temsilcileri yer aldı.

Bakanlık basın bürosunun açıklamasına göre, görüşmede Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Alev Ecevit de hazır bulundu.

Evrensel Hasta Hakları Derneği Başkanı Emete İmge, sahte reçete skandalı sonrasında süreci yakından takip ettiklerini belirterek görüş ve taleplerini Bakan Gardiyanoğlu’na sundu.

Bakan Gardiyanoğlu da konuşmasında, sahte reçete skandalının üzerine kararlılıkla gittiklerini ifade ederek, konunun artık yargıda olduğunu belirtti.

Gardiyanoğlu “Biz halka verecek ilaç bulamazken ilaçların çöpten çıkması beni üzer. Milyonlarca liralık ilaç heba olmuştur.” Dedi.

Gardiyanoğlu, platform temsilcilerine sahte reçete olayının kapsamı ve hastaların ilaca erişimi konusunda uygulan prosedürü anlattı.

