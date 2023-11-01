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Kıb-Tek: "Aradaki farkı Maliye Bakanlığı karşılayacak"

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Kıb-Tek ”Oran yüzde 15’e çekilmiş, aradaki farkın Maliye Bakanlığı tarafından karşılanmasına karar verilmiştir”

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Kıb-Tek: "Aradaki farkı Maliye Bakanlığı karşılayacak"
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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada çıkan “Kıb-Tek’in personel alması nedeni ile elektrik tarifelerine artış yaptığı” yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını kaydetti.

Kıb-Tek Genel Müdürü Dalman Aydın tarafından yapılan açıklamada, Kurum tarafından yapılan yüzde 31 oranındaki fiyat artışının tamamen global akaryakıt fiyatlarındaki artış oranı doğrultusunda gerçekleştirildiği bildirildi.

Açıklamada, daha sonra Maliye Bakanlığı ile yapılan istişareler neticesinde, bu oranın yüzde 15’e çekildiği ve aradaki farkın Maliye Bakanlığı tarafından karşılanması hususunda görüş birliğine varıldığı belirtildi. 

Açıklamada, “Yapılan fiyat artışının global akaryakıt maliyetlerindeki artış nispetinde gerçekleştirildiğini, söz konusu haber içeriklerinde iddia edildiği üzere personel giderlerinin söz konusu artışa herhangi bir etkisinin olmadığını kamuoyunun bilgisine sunarız” denildi.

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