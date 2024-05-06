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Gambiya'da destek arayışı

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Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow ile görüşen Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkına yönelik insan hakları ihlallerinin sona erdirilmesi mücadelesinde dayanışma talebinde bulundu

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Gambiya'da destek arayışı
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow’la ikili bir görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Tatar, Gambiya Cumhurbaşkanına şahsına ve heyetine göstermiş oldukları yakın ilgi ve misafirperverlikten dolayı teşekkür ederek, KKTC ile Gambiya arasındaki ilişkileri ileriye götürecek adımlar atmaya hazır olduğunu ifade etti.
Muhatabını Kıbrıs konusuyla ilgili son gelişmelere ilişkin bilgilendiren Cumhurbaşkanı Tatar, İslam İşbirliği Teşkilatı dönem başkanlığını da üstlenen Barrow’dan Kıbrıs Türkü’nün haklı davasının duyurulması konusunda destek istedi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, haksız ve hukuksuz şekilde, Rum liderliğinin baskıcı ve maksimalist tutumu neticesinde 60 yıldır izolasyona maruz bırakılan Kıbrıs Türk halkına yönelik devam eden insan hakları ihlallerinin sona erdirilmesi mücadelesinde dayanışma talebinde bulundu.
Gambiya Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Tatar’ı ülkelerinde görmekten büyük mutluluk duyduklarını, İİT çerçevesinde ve ikili anlamda ilişkilerin geliştirilmesini kendilerinin de arzu ettiklerini belirtti. Kıbrıs Türk halkının verdiği mücadeleden haberdar olduklarını ifade eden Barrow, Gambiya olarak bu hususta neler yapılabileceğine dair birlikte çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.
Tatar ayrıca, İslam İşbirliği Teşkilatı’nın 15. Devlet ve Hükümet Başkanları zirvesi kapsamında ziyaret ettiği Gambiya’nın Başkenti Banjul’un Belediye Başkanıyla görüştü. 
Gambiya’nın seçilmiş ilk kadın belediye başkanı olan Rohey Malick Lowe, özellikle Afrika kıtasında kadınların siyaset başta olmak üzere yaşamın her alanında güçlenmesine yönelik çalışmalara liderlik etmesiyle tanınıyor. 
Öte yandan Tatar, Gambia temasları kapsamında Türk-Libya ortak yatırımı olarak renovasyon çalışmaları tamamlanan Prime Atlantic Hotel’in ön açılışını gerçekleştirdi. 
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