"Vakit varken sesimizi duyun"

Rum Başpiskoposu Yeorgios, Paskalya mesajında Yunanistan’daki hükümete “vakit varken sesimizi duy” çağrısında bulundu ve "Derhal ve etkili şekilde harekete geçmezsek korkarım ki Helenizm Kıbrıs’ta mazi olacak” uyarısı yaptı

Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Yeorgios, Hz. İsa'nın çarmıha gerilip gömülmesinden sonra yeniden dirildiğine inanılan Paskalya yortusu dolayısıyla bütün kiliselere gönderdiği genelgede “ana vatan” dediği Yunanistan’daki hükümete “vakit varken sesimizi duy” çağrısında bulundu.

Yeorgios genelgede “bu yıl İsa’nın diriliş mutluluğunun Barış Harekatının 50’nci yıldönümü ile gölgelendiğini” savundu. Türkiye’nin diyalog değil tezlerini dayatmak istediğini savunan Yeorgios, müzakerelerinin yeniden başlaması için Kıbrıs Türk tarafının yeni şartlarının kabul edil-

mesinin “hata olacağını” iddia etti.

Yeorgios “askeri anlamda güçlenmenin ve mücadelelerinin başarıyla sonuçlanması için Yunanistan ile Güney Kıbrıs’ın, bütün cephelerde ortak hareket etmesi gerektiğinin şart olduğunu” savundu.

Yeorgios “ana vatan” olarak hitap ettiği Yunanistan’a “vakit varken sesimizi duy. Derhal ve etkili şekilde harekete geçmezsek korkarım ki Helenizm Kıbrıs’ta mazi olacak” uyarısında bulundu

