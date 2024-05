Erhürman: “Hükümet zangır zangır sallanıyor, her an her şey olabilir”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, ülkenin çok ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu, yoksulluğun üstüne yokluk da eklendiğini söyledi.

Erhürman, “Şu anda kendine hükümet denen yapı zangır zangır sallanıyor. Ne gün düşecek, ne gün kalkacak, ne gün kabine değişecek, her an her şey olabilir” ifadelerini kullandı.



"Bizi çözüme ulaştıracak bir müzakere istiyoruz”



CTP’den verilen bilgiye göre, Tufan Erhürman Kıbrıs Postası Web TV’de Erçin Şahmaran'ın programında gündemi değerlendirdi. Kıbrıs konusunda da konuşan Erhürman, “Bizi çözüme ulaştıracak bir müzakere istiyoruz” dedi.

Kıbrıs sorununun toplumlararası bir sorun değil, uluslararası bir sorun olduğuna dikkat çeken Erhürman, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin” de üç garantör ülkeyle kurulduğunu anımsattı.



"Görünmez bir ‘müzakerenin’ şu anda yürüdüğünü söylemek için kahin olmaya gerek yok"



Bölgenin koşullarının da ciddi şekilde Kıbrıs’ı etkilediğine işaret eden Erhürman, şöyle devam etti:

“Görünmez bir ‘müzakerenin’ şu anda yürüdüğünü söylemek için kahin olmaya gerek yok. ‘Müzakere öncesi müzakere’ geniş kesimlerle yürütülüyor. Bu sonuca ulaşır mı ulaşmaz mı göreceğiz.”

Kıbrıs sorununda ‘bir şeyler pişirilmeye çalışıldığını’ gördüklerini kaydeden Erhürman, CTP olarak kendi pozisyonlarını ortaya koyduklarının altını çizdi.

Yeni müzakere sürecinin, sonuç alıcı bir süreç olması gerektiğini belirten Erhürman, “Başlarken nereye varacağımızı, başlarsa konumumuzun ne olacağını bilelim. Müzakere istemiyoruz. Bizi çözüme ulaştıracak bir müzakere istiyoruz” dedi.



"CTP, bir cumhurbaşkanı adayı göstermelidir ve o seçimi de kazanmalıdır"





“BM’nin kendi sözüne sahip çıkmasını istiyoruz” diyen Erhürman, siyasi eşitlik ilkesini “olmazsa olmaz” diye niteledi.

Tufan Erhürman, “CTP, bir cumhurbaşkanı adayı göstermelidir ve o seçimi de kazanmalıdır. Kimin aday olacak meselesini henüz masaya yatırmadık" ifadelerini kullandı.



“ Memlekette, özgürlük atmosferinde de zedelenmeler var”



Cumhurbaşkanlığını ve müzakereleri çok önemsediklerini vurgulayan Erhürman, “Bir yandan da bu memlekette hükümet meselesini çok önemsiyoruz. Memleket, çok ciddi sorunlarla karşı karşıya” dedi.

Yoksulluğa, yokluk sorununun da eklendiğinin de altını çizen Erhürman, bir şeylerin her gün daha kötüye gittiğini söyledi.

Memlekette, özgürlük atmosferinde de zedelenmeler olduğunu söyleyen Erhürman, eğitimdeki sorunlara da değindi, kamu okullarındaki durumun da özel okullardaki durum da ortada olduğunu ifade etti.



“Hiç kimsenin inanmadığı, bilmediği, böyle bir hikaye…”



“Bir Kıbrıslı Rum çocuğu hangi hak ve olanaklara sahipse, bir Kıbrıslı Türk çocuğu da aynı olanaklara sahip olmalıdır” diye konuşan Erhürman, kuzey ile güney arasındaki olanak bağlamında mesafenin giderek açıldığını söyledi.

Erhürman, “EUFA’nın 17 yaş altı şampiyonası kısa bir süre sonra Aya Napa’da yapılıyor. Bizim çocuklarımız seyretmeye gidecek” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, nüfusun 407 bin olduğunu açıklamasını da değerlendiren Erhürman, “Hiç kimsenin inanmadığı, bilmediği, böyle bir hikaye...” diye konuştu.

Kamu okullarında gerçek anlamda tam gün eğitimi savunduklarına dikkat çeken Erhürman, nüfus planlamasının önemine işaret etti.

Yapılan eleştirileri de yanıtlayan Tufan Erhürman, “Kimse Meclis izlemeye mecbur değildir. Ama Meclis'i izlemeyip de eleştiri yapmak çok doğru değil” diye ekledi.