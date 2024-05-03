Ulukışla’da çıkan yangın kontrol altına alındı

Ulukışla'da öğleden sonra çöplükte başlayan, rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın kontrol altına alındı.

Polis, geniş bir alanda etkili olan yangınla ilgili soğutma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Çöp ve molozların, genç ağaçların, biçilmemiş ekinlerin zarar gördüğü yangına itfaiye ekipleri, Sivil Savunma, askeri personel, belediye çalışanları ve vatandaşlar müdahale etti.

