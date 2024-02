Erhürman: “Bu yapıdan bir şey beklemek, ölü gözünden yaş beklemektir”

Erhürman, “CTP olarak 2024, erken seçim yılı olacaktır diyoruz. Çünkü bu yapıdan bir şey beklemek, ölü gözünden yaş beklemektir” DEDİ

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, 2024’ün erken seçim yılı olması gerektiğini kaydederek, “Öncelikli hedef bu zihniyetten kurtulmak” dedi.



CTP’den verilen bilgiye göre, Erhürman, Radyo Mayıs’ta katıldığı programda soruları yanıtladı.

Üniversitelerle ilgili bir enflasyon yaşandığını kaydeden Erhürman, ülkede üniversite, akademisyen ve farklı niyetle adaya gelen öğrenci sayısında enflasyon olduğunu söyledi.

Tufan Erhürman, “Bir şeyin enflasyonu varsa, o şeyin kıymeti azalır” diye konuştu. Yabancılara mülk satışını iki senedir konuştuklarını ifade eden Tufan Erhürman, ancak biri tutuklandığında olay olduğunu belirtti. Üniversiteler meselesinin de sahte diploma olayı çıkınca konuşulduğunu söyleyen Erhürman, “Böyle bir kamuoyu algısıyla hiçbir şey değişemeyiz. Bu memlekette konuşulan her şey, üç gün sonra unutuluyor” dedi.

Erhürman, yükseköğretimle ilgili Meclis’te komite oluşturulacağını hatırlatarak, “Üniversite meselesiyle ilgili radikal tedbirler gündeme gelecek” diye konuştu.



“Derdimiz sorunların özünü tespit edip çözüm üretmek”



Dertlerinin popülist bir muhalefet olmadığına söyleyen Erhürman, “Bizim derdimiz sorunların özünü tespit edip çözüm üretmek” dedi.

Yükseköğretim alanının kaybedilmeye doğru gittiğine ifade eden Erhürman, bu alanın kaybedilebilecek alanlar olmadığını vurguladı.



“DAÜ kriter belirleyen bir üniversite”



DAÜ ile ilgili de konuşan Erhürman, DAÜ’nün, ülkenin yükseköğretim konusunda kriter belirleyen üniversite olduğuna işaret etti.

CTP olarak işin özünden kopmayacaklarını belirten Erhürman “YÖDAK, üniversiteleri denetleme konusunda hangi nedenle olursa olsun üzerine düşeni yapmayan bir konumdaydı. Milli Eğitim Bakanlıkları da öyleydi” ifadelerini kullandı.

DAÜ’nün, şu an geldiği konuma bir günde gelmediğini söyleyen Erhürman, “Yükseköğretim işinin özünde çok ciddi sıkıntılar var. Bu komite çalışmaya başlayacak, büyük ihtimalle çok daha şey ortaya çıkacak. Siyasetçilerin işi, sorunları tespit etmek ve çözüm sunmaktır” dedi.





“Polise gitmiş bir olayın üzerinden durmadan konuşmak, bir şeyi değiştirir mi?” diye soran Tufan Erhürman, yargının ya da polisin bağımsızlığına müdahalede ses çıkarmanın bir ilke olduğunu belirtti.

Erhürman, “CTP olarak 2024, erken seçim yılı olacaktır diyoruz. Çünkü bu yapıdan bir şey beklemek, ölü gözünden yaş beklemektir” ifadelerini kullandı.

Yoksullaşma dışında Kıbrıs Türk halkının yoklaşma problemi yaşadığını, Kıbrıs Türk halkının artık bu memlekette talebi de belirlemediğini söyleyen Erhürman, tarihte ilk kez Kıbrıslı Türklerin, Kıbrıs Türk ekonomisinin gözünde görünmez hale geldiğini belirtti.

Erhürman, alım gücünün giderek daha da düştüğünü belirterek, tüm bunların Kıbrıslı Türkleri yok olmaya götürdüğünü söyledi.

Tufan Erhürman, insanların gözlerini göç yollarına diktiğini ifade ederek, trafik ile ilgili komisyonun üç senedir toplanmadığına belirtti.

Erhürman, “İnsan hayatı ucuz, yokluk, göç ucuz…” diye konuştu.

Bu işlerin artık özüne doğru yönelmek gerektiğini belirten Erhürman, “Bu hükümetin vereceği zararı asgariye indirmek için çabamıza devam edeceğiz, bu zihniyet bu ülkeye her alanda korkunç zararlar veriyor” ifadelerini kullandı.



“Kıbrıs konusunda hareketlilik var”



Kıbrıs sorunuyla ilgili de konuşan Erhürman, 6 ay öncesine göre Kıbrıs sorununda bir durgunluk hali olmadığını söyledi.

Cuellar’ın ve Guterres’in deneyimsiz kişiler olmadığına işaret eden Erhürman, “Belli ki bu süreçten bir beklentileri var. İlla ki başarıya ulaşacakları anlamına gelmez ama havanda su dövmek de olmayacak. Kimilerinin iddia ettiğinin aksine hareketlilik var. Arka kapı diplomasisi yürüyor” dedi.

CTP olarak yaptıkları gezilerde ve görüşmelerde Kıbrıs sorununu sürekli gündemde tuttuklarını kaydeden Erhürman, siyasi eşitliğin vazgeçilmez unsur olduğunu anımsattı.



“Federasyon tek çözüm modelidir”



CTP olarak doğru gördükleri gündemi halkla paylaşmaya devam edeceklerinin altını çizen Erhürman, iki toplumlu, iki bölgeli, siyasi eşitliğe dayalı federasyonun tek çözüm modeli olduğu görüşünü de yineledi.

Müzakere olsun diye "müzakere başlasın" diyenlerden olmadıklarını dile getiren Erhürman, “Siyasi eşitlik kabul edilsin, masaya öyle oturulsun. Sonuç odaklı olsun. Takvimli olsun. Eğer yine Kıbrıs Rum tarafının olumsuz iradesiyle çözüme ulaşılmazsa, bu statükonun bu şekilde devam edemeyeceği de tespit edilsin” dedi.

Ekonomiyle ilgili de konuşan Erhürman, istendikten sonra maliyenin her şeye para ayırabileceğini belirtti.



“2024 erken seçim yılı olmak zorundadır, başka çaremiz yoktur”



Kaynağın nasıl kullanıldığına dair çok ciddi bir güvensizlik olduğunun altını çizen Tufan Erhürman, şöyle devam etti:

“İnsanlar yaşananları görünce, bu zihniyete güvenini kaybediyor. Bütün bunların sonucunda Sayın Üstel’in konuşmasının manşet olması gerekirdi. ‘Hem ekonomik hem siyasi istikrarı sağladık’ dedi. Bunu söyleyebiliyor olmaları önemli. Ya biz ya bu arkadaşlar başka yerde yaşıyor. 2024 erken seçim yılı olmak zorundadır, başka çaremiz yoktur. Hedefimiz tek başına iktidar. Birinci hedef bu zihniyetten kurtulmaktır.”