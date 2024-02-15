Babutsanın faydaları

Doğada kendiliğinden yetişen bu mucize besinin stresten şeker hastalığına, yorgunluktan kolesterole kadar pek çok hastalığa iyi geldiği aktarıldı.



Tüketildiğinde cilt sağlığını da koruyan babutsa (eşşek inciri - dikenli incir ), cildin parlaklık kazanmasını da sağlıyor.

Ovalık ve dağlık alanlarda yetişen bir ’kaktüs’ türü olan babutsa ’eşşek inciri’, ’dikenli incir’ adıyla da biliniyor. İnsan vücuduna oldukça yararı olan yer incirinin, şeker hastalarına, grip-nezle, kabızlık, çeşitli enfeksiyonlara ve bağırsakların çalışmasına olan etkisiyle fazla kilolardan kurtulmaya da yararı oldukça büyük olduğu söyleniyor. Günde 5 adetten fazla tüketilmesinin mideye zarar verdiği belirtiliyor.

Mideyi yavaş terk ettiğinden dolayı kan şekerini düzenleyici etkisi vardır.

Turuncu ve mor renkli çeşitleri bulunan babutsa Kıbrısın dışında Adana, Mersin ve Antalya illerinde yetişmekte birlikte mor çeşidide doğada bolca yetişmektedir.Kaktüs şeklinde gelişim gösteren bitkinin oldukça büyük olan yaprak üzerinde mor renkli meyveler sonbaharın sonunda olgunlaşmaya başlar. Meyve üzerinde gruplar halinde ince dikenler bulunur ve içerisinde bolca çekirdek barındırır. Babutsa meyvesi genellikle kabuğu soyularak taze olarak tüketilir ayrıca meyve suyu şeklinde de tüketilebilir.Sağlığa birçok faydası olan bu tropikal meyvenin içeriğinde bol miktarda amino asitler, flavonoidler, C, B ve E vitamini ile potasyum, kalsiyum, magnezyum, demir, çinko, manganez ve folat gibi birçok faydalı bileşen bulundurur. Bu özelliği ile son derece şifalı bir meyvedir.Babutsanın başlıca faydaları ise başta bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı vücut direncini arttırır. Yüksek vitamin ve mineral içeriği ile canlılık ve zindelik sağlayan dikenli incir, pozitif enerjisi ile depresyon ve stresten uzaklaştırır.Bağırsak fonksiyonlarını düzenleyerek sindirim sistemine katkı sağlar.Yüksek potasyum içeriği nedeniyle kalp ve damar hastalıklarına karşı koruyucu etkisi vardır. Kolesterolün dengelenmesine yardımcı olur.Babutsa ayrıca şeker hastalığı olanlarda yüksek lif oranı nedeniyle önerilir.Uzun süre belirli miktarlarda düzenli olarak dikenli incir tüketildiğinde cilt sağlığını korur ve cildin parlaklık kazanmasını sağlar