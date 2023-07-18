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Ergün Olgun, görevinden ayrıldı

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Cumhurbaşkanı Tatar’ın Özel Temsilcisi Ergün Olgun, görevinden ayrıldı

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Ergün Olgun, görevinden ayrıldı
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın “Özel Temsilcisi” ve müzakere heyeti üyesi Ergün Olgun, görevinden ayrıldı.
Olgun, 80 yaşını doldurduğunu, sağlıklı ömrünün ne kadar kaldığını bilmediğini ve bu yüzden “emekliye ayrılma” kararı aldığını ifade etti.
Olgun, istifa ettiği yönündeki iddialar üzerine, “İstifa değil, emeklilik” dedi. “Buradaki arkadaşlar görevi taşıyacak noktada” diyen Olgun, görevi devretme kararı aldığını söyledi.
DAÜ’de Kıbrıs sorunuyla ilgili bir konferansta “Müzakerelere dönmek için ‘tanınma şartını’ ortadan kaldırdıkları” yönünde bir ifade kullanması üzerine istifasının talep edildiği şeklinde kamuoyuna yansıyan iddiaları ise yalanlayan Olgun, “Bunlar doğru değil. O konferansta egemen eşitliğin teyidine ilişkin neler yapılabileceği konularını konuşmuştuk” dedi.
 
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